Названо суму збитків довкіллю від російської агресії

Російська агресія спричинила масштабне забруднення ґрунтів, води та повітря, руйнування природоохоронних територій та екосистем

Російська агресія спричинила безпрецедентні руйнування природного середовища в Україні. За даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, загальні збитки довкіллю становлять 6,01 трлн грн.

Це є найбільшими екологічними втратами, зафіксованими в Європі за сучасної історії.

Найбільша частка збитків припадає на:

ґрунти – 1,29 трлн грн;

атмосферне повітря – 967 млрд грн;

водні ресурси – 117,8 млрд грн;

природно-заповідний фонд – 3,63 трлн грн.

Однією з найруйнівніших причин є пожежі на нафтобазах та вибухи, які спричиняли токсичні викиди в атмосферу сягнули понад 41 тисячі тонн, а забруднення ґрунтів перевищило допустимі норми у 17 разів. Подібні випадки сталися у Чернігові, Сумській області, Рубіжному та Сєвєродонецьку, де російські ракети влучали у резервуари з аміаком та азотною кислотою, спричиняючи небезпечні хімічні викиди.

Руйнування гідроспоруд також має тривалі наслідки. Підрив дамби Каховської ГЕС у 2023 році спричинив масштабний еколого-гідрологічний колапс на півдні України та в Чорноморському регіоні.

Знищено природні комплекси, змінено гідрологію, постраждали заповідні території. Аналогічні наслідки мало знищення греблі Оскільського водосховища, де було втрачено 76% об’єму води та знищено водну екосистему.

Загалом від війни постраждали 20% природоохоронних територій України, включаючи 2,9 млн гектарів Смарагдової мережі. Значної шкоди зазнали території Кінбурнська коса, Олешківські піски, Каховське водосховище, Нижній Дніпро, десятки Рамсарських угідь та інші цінні екосистеми. Під окупацією досі залишаються кілька національних парків та заповідників, серед них Асканія-Нова і Чорноморський біосферний заповідник.

Також суттєво постраждали українські ґрунти. Через вибухи, пожежі та хімічні речовини змінюється їх структура, зменшується родючість, накопичуються важкі метали та токсичні сполуки.

У ґрунтах фіксується підвищений вміст міді, свинцю, нікелю, продуктів горіння, сполук сірки та азоту. Це впливає на якість сільськогосподарської продукції, здоров’я людей та відновлення екосистем.

Водночас екологічні наслідки війни відчуває не лише Україна. Зафіксований транскордонний вплив – унаслідок російських ударів в атмосферу потрапило близько 3 млн тонн шкідливих речовин, які поширилися територією сусідніх європейських країн. Масштабні пожежі – на нафтопродуктах, критичній інфраструктурі та лісах - спричинили додаткові мільйони тонн токсичних викидів.

Нагадаємо, що 12 липня на Міжнародній конференції з питань відновлення України URC-2025 у Римі колишня Міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук заявила, що збитки довкіллю від війни вже сягають €108 млрд. За її словами, відновлення є питанням не лише національної безпеки, але й безпеки всього європейського континенту.