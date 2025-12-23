Польща підняла авіацію через масовану атаку РФ по Україні

Через атаки РФ по Україні Польща активувала винищувачі та ППО

Польща підняла у повітря авіацію у зв’язку з триваючою комбінованою атакою Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Оперативне командування збройних сил Польщі.

«У зв'язку з атакою Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, у польському повітряному просторі розпочалися операції польських та союзницьких ВПС… Були підняті винищувачі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання приведені у стан готовності», – йдеться у повідомленні.

Підняття авіації у Польщі та Румунії стало стандартною процедурою після випадків перетину повітряного простору сусідніх країн російськими ударами по Україні.

Нагадаємо, що у ніч на 23 грудня російські окупанти масовано атакували Сумщину ударними безпілотниками. За повідомленням ОВА, російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру на Шосткинщині. Також є влучання на Конотопщині.

Російська терористична армія атакувала Рівненщину. Внаслідок чого пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, в якому вибуховою хвилею вибило вікна. Вранці у вівторок, 23 грудня у Києві та області прогриміли вибухи.

У ніч проти 23 грудня РФ атакувала Житомирщину. На території області зафіксовано декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе, постраждали люди.

Уночі росіяни здійснили чергову масовану атаку ударними БпЛА по півдню Одещини. У постраждалих районах зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури.

Росія знову атакує українську енергетичну інфраструктуру. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії. Нагадаємо, у Чернігівській, Київській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Сумській і Черкаській областях та у столиці введено аварійні відключення світла.

Як повідомлялося, 23 грудня у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).