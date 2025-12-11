Головна Світ Соціум
Китай вперше запустив найбільший у світі носій дронів

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
фото з відкритих джерел

Китайський дрон-авіаносець Jiutian здійснив перший політ, демонструючи здатність нести ракети, керовані бомби та понад 100 малих дронів для атак роями

Китай здійснив перший політ безпілотного апарата «Цзютянь», який вважається найбільшим у світі кораблем-носієм дронів, у північно-західній провінції Шеньсі. Про це повідомляє Bloomberg.

Літальний апарат порівнюють з авіаносцем через його здатність розміщувати кілька дронів і ракети одночасно.

«Цзютянь», що означає «дев’ять небес», може нести до шести тонн озброєння, включно з керованими бомбами, ракетами класу «повітря-повітря», протикорабельними ракетами та дронами-камікадзе. У його фюзеляжі можна розмістити понад 100 малих безпілотників для запуску роями, що дозволяє придушувати ворожу протиповітряну оборону.

Апарат був вперше продемонстрований публіці у 2024 році на авіашоу в Чжухаї. Перед приєднанням до решти парку БПЛА Народно-визвольної армії Китаю «Цзютянь» пройде серію експлуатаційних випробувань.

Експерти відзначають, що великі розміри дрон-авіаносця можуть знизити його скритність у бою, але його можливості для масованих атак роблять його потужним інструментом сучасної війни.

Розробка безпілотних систем у Китаї отримала поштовх завдяки успіхам цивільних компаній, таких як DJI та Easy Fly Intelligent Technology (Wuhan) Co. Ltd, а «Цзютянь» виготовляє державне підприємство Xi’an Chida Aircraft Parts Manufacturing Co. Ltd.

Нагадаємо, що у травні Китай готувався запустити новий важкий безпілотник «Цзютань» із дальністю польоту понад 7 тис. км. Дрон оснащений унікальними бойовими можливостями для розширення операційних можливостей повітряних сил країни. Це реактивний БпЛА великої дальності, який здатний нести до шести тонн боєприпасів і випускати до сотні малих дронів або боєприпасів. 

Теги: політ Китай авіаносець повітря безпілотник озброєння

