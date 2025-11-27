Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Названо найзабрудненіше місто

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Названо найзабрудненіше місто
Критичний смог дошкуляє Ірану
фото із відкритих джерел

Дешеве паливо та старі електростанції спричинили смоговий колапс в Ірані

Тегеран на межі екологічної катастрофи через критичний рівень смогу та загрозу дефіциту води. Про це пише «Главком» із посиланням на The Munich Eye.

Тегеран очолив рейтинг найзабрудненіших міст світу. Згідно з інформацією, інститут IQ Air, який публікує глобальний індекс якості повітря, назвав столицю Ірану найзабрудненішим містом на планеті. Зазначається, що міжнародний індекс забруднення повітря у Тегерані на даний момент становить 233.

Влада Тегерана була змушена оголосити надзвичайний стан, оскільки столиця Ірану стикається з подвійним екологічним ударом: різким зростанням забруднення повітря до небезпечних рівнів та посиленням водного дефіциту внаслідок тривалої посухи.

Екологічна ситуація в Тегерані, одному з найбільш забруднених мегаполісів світу, різко погіршилася в неділю, 23 листопада 2025 року. Індекс якості повітря (AQI) підскочив до критичного значення 160, що класифікується як «небезпечне для здоров'я» для всього населення.

Міністерство охорони здоров'я провело екстрене засідання, оскільки прогнози вказують на збереження високого рівня забруднення. За останній рік понад 58 тис. смертей були пов'язані із захворюваннями, спричиненими забрудненням повітря.

В якості негайних заходів для захисту населення влада розпорядилася про тимчасове закриття шкіл та університетів. Обговорюється також можливість призупинення роботи банків та деяких державних установ. 

Названо найзабрудненіше місто фото 1

Основними факторами, що призвели до такого критичного рівня забруднення у місті з денним населенням до 19 млн осіб, є дешеве паливо. Бензин в Ірані залишається вкрай дешевим (близько 15–20 євроцентів за літр) і часто є нестандартної якості, що значно підвищує рівень викидів. Обмежені можливості громадського транспорту змушують більшість із 15 млн жителів покладатися на приватні автомобілі.

Під час пікових навантажень (взимку та влітку) електростанції змушені спалювати важке мазутне паливо, що є основним джерелом накопичення токсичних речовин у повітрі.

Нагадаємо, паралельно зі смогом, Тегеран бореться з тривалою посухою, яка спричинила серйозний дефіцит води. Президент Ірану попередив, що якщо до кінця листопада не підуть дощі, може знадобитися нормування подачі води.

Надзвичайні плани також передбачають можливість евакуації частини міста, якщо посуха продовжить загрожувати водопостачанню.

Чиновників закликають терміново інвестувати в модернізацію енергетичної інфраструктури та розширення громадського транспорту, оскільки вирішення першопричин екологічної кризи є життєво необхідним для забезпечення сталості життя в мегаполісі.

До слова, президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що країна «більше не має вибору» і висловив нагальну необхідність перенести столицю з Тегерана через критичні екологічні проблеми, що загрожують існуванню міста.

Читайте також:

Теги: Іран рейтинг надзвичайний стан повітря місто столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти атакували Харківщину
Атака на Одещину та Харківщину, вибухи у Росії, Трамп у Південній Кореї: головне за ніч
29 жовтня, 05:54
У Києві хмарно
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
Солдати побоюються, що спроба утримати Покровськ до останнього може повторити трагедії Бахмута та Авдіївки
Росія близька до захоплення Покровська, але величезною ціною – CNN
8 листопада, 15:21
Іран має великі водні проблеми
Столиці Ірану загрожує повна евакуація через водну кризу
10 листопада, 11:01
Названо топ-10 міст Європи, де зручно подорожувати пішки та громадським транспортом
Які європейські міста найбільш зручні для туристів без авто: рейтинг
13 листопада, 17:24
Головне завдання – знищення ворога та його резервів, підрив його наступального потенціалу
Генштаб назвав головне завдання ЗСУ на Донеччині та Запоріжжі
16 листопада, 19:49
ДТЕК увійшов в рейтинг найкращих роботодавців 2025 року
ДТЕК увійшов в рейтинг найкращих роботодавців 2025 року Новини компаній
21 листопада, 13:18
Рейтинг компаній з найбільшим репутаційним капіталом: названо лідера
Рейтинг компаній з найбільшим репутаційним капіталом: названо лідера
20 листопада, 20:42
Департамент охорони здоров’я КМДА отримав 10 тис. звернень за рік. Стало відомо, на що скаржаться кияни
Департамент охорони здоров’я КМДА отримав 10 тис. звернень за рік. Стало відомо, на що скаржаться кияни
25 листопада, 12:44

Соціум

Названо найзабрудненіше місто
Названо найзабрудненіше місто
Ірландія запроваджує нові вимоги для біженців
Ірландія запроваджує нові вимоги для біженців
У Росії фонд Навального визнано «терористичною організацією»
У Росії фонд Навального визнано «терористичною організацією»
У Китаї поїзд під час випробувань збив людей: загинуло 11 осіб
У Китаї поїзд під час випробувань збив людей: загинуло 11 осіб
Суд у РФ призначив вісьмом фігурантам довічне за меми про Путіна
Суд у РФ призначив вісьмом фігурантам довічне за меми про Путіна
У Польщі українські біженці зможуть перейти на тимчасове перебування: що потрібно знати
У Польщі українські біженці зможуть перейти на тимчасове перебування: що потрібно знати

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Сьогодні, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua