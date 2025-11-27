Названо найзабрудненіше місто

Дешеве паливо та старі електростанції спричинили смоговий колапс в Ірані

Тегеран на межі екологічної катастрофи через критичний рівень смогу та загрозу дефіциту води. Про це пише «Главком» із посиланням на The Munich Eye.

Тегеран очолив рейтинг найзабрудненіших міст світу. Згідно з інформацією, інститут IQ Air, який публікує глобальний індекс якості повітря, назвав столицю Ірану найзабрудненішим містом на планеті. Зазначається, що міжнародний індекс забруднення повітря у Тегерані на даний момент становить 233.

Влада Тегерана була змушена оголосити надзвичайний стан, оскільки столиця Ірану стикається з подвійним екологічним ударом: різким зростанням забруднення повітря до небезпечних рівнів та посиленням водного дефіциту внаслідок тривалої посухи.

Екологічна ситуація в Тегерані, одному з найбільш забруднених мегаполісів світу, різко погіршилася в неділю, 23 листопада 2025 року. Індекс якості повітря (AQI) підскочив до критичного значення 160, що класифікується як «небезпечне для здоров'я» для всього населення.

Міністерство охорони здоров'я провело екстрене засідання, оскільки прогнози вказують на збереження високого рівня забруднення. За останній рік понад 58 тис. смертей були пов'язані із захворюваннями, спричиненими забрудненням повітря.

В якості негайних заходів для захисту населення влада розпорядилася про тимчасове закриття шкіл та університетів. Обговорюється також можливість призупинення роботи банків та деяких державних установ.

Основними факторами, що призвели до такого критичного рівня забруднення у місті з денним населенням до 19 млн осіб, є дешеве паливо. Бензин в Ірані залишається вкрай дешевим (близько 15–20 євроцентів за літр) і часто є нестандартної якості, що значно підвищує рівень викидів. Обмежені можливості громадського транспорту змушують більшість із 15 млн жителів покладатися на приватні автомобілі.

Під час пікових навантажень (взимку та влітку) електростанції змушені спалювати важке мазутне паливо, що є основним джерелом накопичення токсичних речовин у повітрі.

Нагадаємо, паралельно зі смогом, Тегеран бореться з тривалою посухою, яка спричинила серйозний дефіцит води. Президент Ірану попередив, що якщо до кінця листопада не підуть дощі, може знадобитися нормування подачі води.

Надзвичайні плани також передбачають можливість евакуації частини міста, якщо посуха продовжить загрожувати водопостачанню.

Чиновників закликають терміново інвестувати в модернізацію енергетичної інфраструктури та розширення громадського транспорту, оскільки вирішення першопричин екологічної кризи є життєво необхідним для забезпечення сталості життя в мегаполісі.

До слова, президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що країна «більше не має вибору» і висловив нагальну необхідність перенести столицю з Тегерана через критичні екологічні проблеми, що загрожують існуванню міста.