В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 30 листопада 2025

У Києві та області без суттєвих опадів

У неділю, 30 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, на Закарпатті, Прикарпатті, вдень і у південній частині невеликий (в Карпатах та на Одещині помірний) дощ; на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці у західних, Житомирській та Вінницькій областях туман.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°; на півдні країни вночі 4-9°, вдень 7-12°.

У Київській області та столиці хмарно. Без істотних опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°.

До слова, в останні вихідні осені Київ пропонує калейдоскоп культурних подій, від історичних екскурсій та класичних вистав до концертів та стендапів. Зокрема, у музеї Києва триває виставка «Київський оберіг» про роль оберегів у житті українців.

У Музеї-квартирі Павла Тичини завершує роботу фондова виставка, темою якої є дружба Павла Тичини з видатним композитором та диригентом Кирилом Стеценком. Кияни та гості мають можливість насолодитися шедевром світового балету «Жізель» у Київській опері або приєднатися до автентичних українських вечорниць з гуртом «Збитень» та кусання Калити на Андрія у Музеї Івана Гончара.