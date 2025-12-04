Головна Країна Суспільство
Синоптики спрогнозували, якою буде зима в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Синоптики спрогнозували, якою буде зима в Україні
Середня температура зимових місяців очікується вищою за норму на 1,5-2 °С
фото: glavcom.ua

Синоптики наголошують, що у холодному періоді погодні умови можуть зазнавати різких змін

Середня температура зимових місяців очікується вищою за норму. Водночас більшість днів холодного періоду матимуть додатню аномалію середньої добової температури повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

«Середня температура зимових місяців (грудень-січень-лютий) очікується вищою за норму на 1,5-2 °C; більшість днів холодного періоду матимуть додатню аномалію середньої добової температури повітря; не виключені періоди холодної (морозної погоди) тривалістю від трьох до семи днів (може бути один період на 10-20 діб) з мінімальною температурою здебільшого в діапазоні від 5 ° до 18 ° морозу, у північній частині та Карпатах в окремі дні дещо нижче (найбільш ймовірно в січні та лютому)», – йдеться в прогнозі.

Синоптики наголошують, що у холодному періоді погодні умови можуть зазнавати різких змін: нетривалих, але достатньо суттєвих похолодань, випадіння опадів різної інтенсивності та тривалості, спостерігатимуться небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

Зауважимо, що у грудні в Україні середньомісячна температура становитиме від -3°C до +5°C, що на 2°C вище за норму.

Як повідомлялося, сьогодні, 4 грудня, в Україні хмарно, у деяких областях невеликий дощ. У північних, більшості центральних та південних областей місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вночі та вранці в Карпатах місцями туман. Вітер південно-східного напрямку, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с.

Нагадаємо, цього тижня, з перших днів грудня, в Україні очікується нехарактерно тепла для початку зими погода. Переважатиме хмарність, місцями очікуються тумани та невеликі опади, переважно у вигляді дощу або мокрого снігу, особливо на заході та півночі. Великих змін у температурі не передбачається. 

зима прогноз погоди Укргідрометцентр

