Вітряно та невеликий сніг: погода на 2 січня 2026

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Вітряно та невеликий сніг: погода на 2 січня 2026
Прогноз погоди на 1 січня
фото: glavcom.ua

На дорогах країни ожеледиця

У п'ятницю, 2 січня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікується сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, у північних та більшості західних областей невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних областях, вдень в Україні місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с. Температура вночі 9-14° морозу, на заході та півдні країни 3-8° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південних областях та в Криму 2-7° тепла.

Вітряно та невеликий сніг: погода на 2 січня 2026 фото 1

У Київській області та столиці невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця Вітер південно-західний, 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви 15-18 м/с. Температура по області вночі 9-14° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 9-11° морозу, вдень близько 0°.

Нагадаємо, українців чекає суттєве похолодання напередодні та у перші дні нового року.

Теги: погода

