В Україні хмарно з проясненнями: погода на 22 грудня 2025

Іванна Гончар
Іванна Гончар
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 22 грудня 2025
Прогноз погоди на 22 грудня
У Києві та області без опадів

У понеділок, 22 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, без суттєвих опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, без опадів, лише вдень на північному сході країни місцями невеликий дощ та мокрий сніг. У більшості західних, центральних та південних областей вночі та вранці туман.

Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; на Закарпатті та півдні країни вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°.

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 22 грудня 2025 фото 1

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

До слова, грудень 2025 року стане місяцем активного завершення річних циклів та підготовки до новорічних свят. Розуміння точних місячних фаз допоможе ефективно використати енергію зростання для фінальних проєктів та період спаду для глибокого аналізу і відпочинку перед святами.

«Главком» публікує актуальний місячний гід та перелік дат у грудні 2025 року, в які варто бути активними у справах, або нав

