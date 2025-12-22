В Україні хмарно з проясненнями: погода на 22 грудня 2025

У Києві та області без опадів

У понеділок, 22 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, без суттєвих опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, без опадів, лише вдень на північному сході країни місцями невеликий дощ та мокрий сніг. У більшості західних, центральних та південних областей вночі та вранці туман.

Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; на Закарпатті та півдні країни вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

