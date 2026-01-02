Головна Країна Події в Україні
Рятувальники попередили про загрозу лавин у горах

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Рятувальники попередили про загрозу лавин у горах
ДСНС попереджає про лавини середньої небезпеки у Закарпатті
ДСНС закликає туристів бути обережними та враховувати небезпеку при плануванні маршрутів у високогір’ї

Рятувальники ДСНС попередили про загрозу снігових лавин у горах Закарпатської області з 2 по 4 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.

На високогір'ї східної частини Закарпатської області оголошено низьку сніголавинну небезпеку (I рівень) з 2 по 4 січня. 

Туристам радять бути обережними та враховувати небезпеку при плануванні маршрутів, особливо на крутих схилах, де можливі лавини середньої небезпеки.

«Водночас на крутих схилах можливі лавини середньої небезпеки – особливо якщо буде додаткове навантаження: активний рух людей, лижників або техніки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у селищі Градизьк Полтавської області в новорічну ніч сталася надзвичайна ситуація на річці Дніпро. Близько опівночі 31 грудня до Служби порятунку надійшло повідомлення про трьох людей, які застрягли на човні серед криги приблизно за 200 метрів від берега.

За інформацією ДСНС у Полтавській області, на човні перебували двоє чоловіків та жінка. Один із чоловіків зміг самостійно дістатися берега по кризі і повідомив про небезпеку.

У п'ятницю, 2 січня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікується сніг. Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, у північних та більшості західних областей невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

