Головна Новини
search button user button menu button

В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
У Києві хмарно
фото: glavcom.ua

В деяких областях України на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 26 січня, в Україні хмарно, в основному без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

На сході, вночі і на північному сході та більшості західних областей без опадів, на решті території невеликий сніг, на півдні, заході, Вінничині (вдень і Житомирщині, Київщині та Кіровоградщині) з дощем. У південно-західній частині, на Черкащині та Кіровоградщині вночі та вранці туман, вподовж доби (вдень і на Житомирщині, Київщині та Херсонщині) ожеледь. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі місцями пориви
15-20 м/с.

Температура на сході, північному сході країни вночі 12-17° морозу, вдень 7-12° морозу, у південних, західних, Вінницькій областях вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла ( на Закарпатті, Одещині та в Криму вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла), на решті території вночі 5-10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

Прогноз погоди на 26 січня
Прогноз погоди на 26 січня
Укргідрометцентр

Хмарно, невеликий сніг, вдень з дощем, вдень ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура по Київській області вночі 5-10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, у столиці вночі 7-9° морозу, вдень близько 0°.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня зимова погода. Очікується стабільно низька температура повітря з нічними морозами та періодичні опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Найбільш інтенсивні снігопади прогнозуються в середині тижня, а на дорогах зберігатиметься ожеледиця. 

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Синоптики прогнозують ожеледицю на дорогах
У Києві погіршиться погода: попередження синоптиків
24 сiчня, 17:33
В умовах ожеледиці треба приділити особливу увагу підбору взуття
Як безпечно пересуватися в умовах ожеледиці: поради травматолога
15 сiчня, 11:30
Циклон «Френсіс» паралізував головний аеропорт Москви
Циклон «Френсіс» паралізував головний аеропорт Москви
10 сiчня, 06:26
8 січня у Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях сильний сніг, хуртовина, на дорогах місцями снігові замети
Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні
8 сiчня, 07:21
Через наближення циклону, в Україні очікується різке погіршення погодних умов
Україну накриють сильні морози та снігопади: уряд розпорядився підготувати техніку та пункти обігріву
7 сiчня, 22:56
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту
Україну накрили екстремальні погодні умови
6 сiчня, 08:47
У Києві найближчої ночі очікується сніг
На Україну насувається негода: синоптикиня попередила про небезпеку
5 сiчня, 15:32
У Києві хмарно
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01
У Києві хмарно, сніжитиме
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 2025, 05:59

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua