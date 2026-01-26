В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня

В деяких областях України на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 26 січня, в Україні хмарно, в основному без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

На сході, вночі і на північному сході та більшості західних областей без опадів, на решті території невеликий сніг, на півдні, заході, Вінничині (вдень і Житомирщині, Київщині та Кіровоградщині) з дощем. У південно-західній частині, на Черкащині та Кіровоградщині вночі та вранці туман, вподовж доби (вдень і на Житомирщині, Київщині та Херсонщині) ожеледь. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі місцями пориви

15-20 м/с.

Температура на сході, північному сході країни вночі 12-17° морозу, вдень 7-12° морозу, у південних, західних, Вінницькій областях вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла ( на Закарпатті, Одещині та в Криму вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла), на решті території вночі 5-10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

Прогноз погоди на 26 січня Укргідрометцентр

Хмарно, невеликий сніг, вдень з дощем, вдень ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура по Київській області вночі 5-10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, у столиці вночі 7-9° морозу, вдень близько 0°.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня зимова погода. Очікується стабільно низька температура повітря з нічними морозами та періодичні опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Найбільш інтенсивні снігопади прогнозуються в середині тижня, а на дорогах зберігатиметься ожеледиця.