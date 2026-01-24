У Києві погіршиться погода: попередження синоптиків

На Київщині та в столиці через прогнозовану на дорогах ожеледицю оголошено I рівень небезпечності

У неділю, 25 січня, на території Київської області та в місті Києві прогнозуються небезпечні метеорологічні явища, зокрема ожеледиця на дорогах. Як інформує «Главком», про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики прогнозують хмарну погоду та невеликий сніг.

Вітер буде переважно південно-східним, 5-10 м/с.

Температура на території області вночі становитиме 8-13° морозу, вдень – 4-9° морозу.

У Києві вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки 8-10° морозу, вдень – 5-7° морозу.

Через прогнозовану на дорогах ожеледицю оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – попередили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» тимчасово приспускають головний державний прапор. Як повідомляє київська влада, це пов’язано з погіршенням погодних умов у столиці.

До слова, найнижчі температури найближчими днями прогнозуються у західних і північних областях, а також на північному сході України. Водночас на півдні та Закарпатті холод буде менш відчутним.