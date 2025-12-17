Головна Країна Суспільство
В Україні хмарно з проясненнями, без опадів: погода на 17 грудня 2025

Прогноз погоди на 17 грудня
Вдень найтепліше на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни, прохолодніше – на Лівобережжі

У середу, 17 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, без суттєвих опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, в Україні спокійну погоду без опадів зумовлюватиме поле високого атмосферного тиску. Слабкий до помірного вітер віятиме з південних напрямків і нестиме вологе тепле повітря.

Такі погодні процеси спричинятимуть вночі та вранці у північних, Черкаській, Полтавській і Харківській областях туман. Утримається відносно тепла погода місцями з невеликими мінусами вночі; вдень найтепліше на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни, прохолодніше – на Лівобережжі.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 2-7° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни 6-11°, на Лівобережжі 0-5° тепла.

В Україні хмарно з проясненнями, без опадів: погода на 17 грудня 2025 фото 1

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

До слова, грудень 2025 року стане місяцем активного завершення річних циклів та підготовки до новорічних свят. Розуміння точних місячних фаз допоможе ефективно використати енергію зростання для фінальних проєктів та період спаду для глибокого аналізу і відпочинку перед святами.

«Главком» публікує актуальний місячний гід та перелік дат у грудні 2025 року, в які варто бути активними у справах, або нав

