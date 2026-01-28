Головна Країна Суспільство
На Закарпатті відлига спричинила видовищну, але небезпечну стихію (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На Закарпатті відлига спричинила видовищну, але небезпечну стихію (відео)
фото: скріншот з відео

Синоптикиня Наталка Діденко застерігає, що розслаблятися не варто

Після аномальних морозів, які сягали -25°C, на Закарпаття прийшло різке потепління. Це спровокувало масштабний льодохід на річках регіону. Укргідрометцентр та місцеві очевидці фіксують рух крижаних глиб, що попри свою красу, несе загрозу для прибережної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком».

Найбільш потужний рух криги зафіксовано на річці Боржава, зокрема у селі Довге Хустського району. Місцеві мешканці публікують у соцмережах відео льодоходу. Таке природне явище становить реальну небезпеку, зокрема у місцях звуження русла річок утворюються крижані затори, які можуть спричинити локальні повені.

В Укргідрометцентрі попередили про можливі коливання рівнів води до 1,5 метра. Існує загроза руйнування берегів та підтоплення сільськогосподарських угідь у низинах.

Синоптикиня Наталка Діденко застерігає, що розслаблятися не варто. Четвер, 29 січня, стане фактично останнім теплим днем перед новою хвилею екстремальних холодів.

За словами синоптики ні, 29 січня очікується повсюди мокрий сніг та дощ. Температура близько нуля, на півдні до +7°C, у Криму – до +14°C.

30-31 січня очікується потужний антициклон почне витісняти вологе повітря, почнеться стрімке похолодання.

Пік морозів може настати 1–3 лютого. Очікується повернення лютих холодів. Нічна температура може впасти до -15...-24°C, а на півночі – навіть нижче.

«Будь-який гаджет містить одне джерело, тоді як синоптики розглядають багато професійних моделей. Завтра – час підготуватися до сильних морозів», – наголосила Діденко.

Нагадаємо, у Києві погіршилися погодні умови, місто засипає лапатим снігом.

Теги: погода Закарпаття

На Закарпатті відлига спричинила видовищну, але небезпечну стихію (відео)
На Закарпатті відлига спричинила видовищну, але небезпечну стихію (відео)
