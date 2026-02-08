Прогноз погоди на тиждень 9 лютого – 15 лютого 2026 року
З 9 по 15 лютого в Україні очікуються температурні гойдалки: від морозів до відлиги
Цього тижня погода в Україні буде нестабільною. Після нічних атак на енергосистему та вимушеного зниження генерації АЕС, синоптична ситуація додасть клопотів: очікується проходження активного циклону, який принесе сніг та крижаний дощ, а ближче до вихідних – значне потепління. Найхолоднішим буде початок тижня, а найтеплішим – кінець. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
9 лютого
Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -7°..-11°, вдень -2°..-5°. Хмарно, невеликий сніг.
- на півдні: Температура вночі -2°..-5°, вдень +2°..+5°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
- на заході: Температура вночі -4°..-8°, вдень -1°..-3°. Хмарно, сніг, ожеледиця.
- на сході: Температура вночі -10°..-14°, вдень -4°..-7°. Ясно, морозно.
- у центрі: Температура вночі -6°..-9°, вдень -1°..-4°. Хмарно з проясненнями.
- у Києві: Температура вночі -8°..-10°, вдень -3°..-5°. Хмарно, місцями невеликий сніг.
10 лютого
Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -8°..-12°, вдень -3°..-6°. Посилення вітру, сніг.
- на півдні: Температура вночі -1°..-4°, вдень +3°..+6°. Дощ зі снігом.
- на заході: Температура вночі -3°..-6°, вдень 0°..+2°. Хмарно, мокрий сніг.
- на сході: Температура вночі -12°..-15°, вдень -5°..-8°. Мінлива хмарність.
- у центрі: Температура вночі -7°..-10°, вдень -2°..+1°. Хмарно, мокрий сніг.
- у Києві: Температура вночі -9°..-11°, вдень -4°..-2°. Сніг, на дорогах ожеледиця.
11 лютого
Середа. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -4°..-7°, вдень -1°..+2°. Хмарно, мокрий сніг.
- на півдні: Температура вночі +1°..+4°, вдень +7°..+10°. Хмарно з проясненнями.
- на заході: Температура вночі -1°..-4°, вдень +1°..+4°. Дощ та мокрий сніг.
- на сході: Температура вночі -8°..-11°, вдень -2°..-5°. Сніг.
- у центрі: Температура вночі -3°..-6°, вдень +2°..+5°. Хмарно, відлига.
- у Києві: Температура вночі -5°..-7°, вдень 0°..+2°. Мокрий сніг, можливий туман.
12 лютого
Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -2°..-5°, вдень +1°..+3°. Похмуро, невеликий дощ.
- на півдні: Температура вночі +3°..+6°, вдень +10°..+13°. Переважно без опадів.
- на заході: Температура вночі 0°..-3°, вдень +3°..+6°. Хмарно, дощ.
- на сході: Температура вночі -5°..-8°, вдень 0°..+3°. Хмарно з проясненнями.
- у центрі: Температура вночі -1°..-4°, вдень +4°..+7°. Дощ.
- у Києві: Температура вночі -2°..-4°, вдень +2°..+4°. Хмарно, мряка.
13 лютого
П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі 0°..-3°, вдень +2°..+5°. Мінлива хмарність.
- на півдні: Температура вночі +5°..+8°, вдень +12°..+15°. Сонячно.
- на заході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +6°..+9°. Хмарно з проясненнями.
- на сході: Температура вночі -2°..-5°, вдень +3°..+6°. Мінлива хмарність.
- у центрі: Температура вночі +1°..+3°, вдень +7°..+10°. Без опадів.
- у Києві: Температура вночі -1°..+1°, вдень +4°..+6°. Сонячно з проясненнями.
14 лютого
Субота. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -1°..+2°, вдень +5°..+8°. Сонячно.
- на півдні: Температура вночі +6°..+9°, вдень +14°..+17°. Ясно.
- на заході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +8°..+11°. Мінлива хмарність.
- на сході: Температура вночі 0°..+3°, вдень +7°..+10°. Сонячно.
- у центрі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +10°..+13°. Малохмарно.
- у Києві: Температура вночі +1°..+3°, вдень +7°..+9°. Чудова сонячна погода.
15 лютого
Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +1°..+4°, вдень +6°..+9°. Хмарно, місцями дощ.
- на півдні: Температура вночі +7°..+10°, вдень +15°..+18°. Вітряно, без опадів.
- на заході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +7°..+10°. Хмарно, дощ.
- на сході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +9°..+12°. Мінлива хмарність.
- у центрі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +11°..+14°. Хмарно з проясненнями.
- у Києві: Температура вночі +2°..+4°, вдень +8°..+10°. Хмарно, без істотних опадів.
