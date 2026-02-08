Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Прогноз погоди на тиждень 9 лютого – 15 лютого 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз погоди на тиждень 9 лютого – 15 лютого 2026 року
колаж: glavcom.ua

З 9 по 15 лютого в Україні очікуються температурні гойдалки: від морозів до відлиги

Цього тижня погода в Україні буде нестабільною. Після нічних атак на енергосистему та вимушеного зниження генерації АЕС, синоптична ситуація додасть клопотів: очікується проходження активного циклону, який принесе сніг та крижаний дощ, а ближче до вихідних – значне потепління. Найхолоднішим буде початок тижня, а найтеплішим – кінець. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

9 лютого

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -7°..-11°, вдень -2°..-5°. Хмарно, невеликий сніг.
  • на півдні: Температура вночі -2°..-5°, вдень +2°..+5°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
  • на заході: Температура вночі -4°..-8°, вдень -1°..-3°. Хмарно, сніг, ожеледиця.
  • на сході: Температура вночі -10°..-14°, вдень -4°..-7°. Ясно, морозно.
  • у центрі: Температура вночі -6°..-9°, вдень -1°..-4°. Хмарно з проясненнями.
  • у Києві: Температура вночі -8°..-10°, вдень -3°..-5°. Хмарно, місцями невеликий сніг.
Прогноз погоди на тиждень 9 лютого – 15 лютого 2026 року фото 1

10 лютого

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -8°..-12°, вдень -3°..-6°. Посилення вітру, сніг.
  • на півдні: Температура вночі -1°..-4°, вдень +3°..+6°. Дощ зі снігом.
  • на заході: Температура вночі -3°..-6°, вдень 0°..+2°. Хмарно, мокрий сніг.
  • на сході: Температура вночі -12°..-15°, вдень -5°..-8°. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Температура вночі -7°..-10°, вдень -2°..+1°. Хмарно, мокрий сніг.
  • у Києві: Температура вночі -9°..-11°, вдень -4°..-2°. Сніг, на дорогах ожеледиця.
Прогноз погоди на тиждень 9 лютого – 15 лютого 2026 року фото 2

11 лютого

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -4°..-7°, вдень -1°..+2°. Хмарно, мокрий сніг.
  • на півдні: Температура вночі +1°..+4°, вдень +7°..+10°. Хмарно з проясненнями.
  • на заході: Температура вночі -1°..-4°, вдень +1°..+4°. Дощ та мокрий сніг.
  • на сході: Температура вночі -8°..-11°, вдень -2°..-5°. Сніг.
  • у центрі: Температура вночі -3°..-6°, вдень +2°..+5°. Хмарно, відлига.
  • у Києві: Температура вночі -5°..-7°, вдень 0°..+2°. Мокрий сніг, можливий туман.
Прогноз погоди на тиждень 9 лютого – 15 лютого 2026 року фото 3

12 лютого

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -2°..-5°, вдень +1°..+3°. Похмуро, невеликий дощ.
  • на півдні: Температура вночі +3°..+6°, вдень +10°..+13°. Переважно без опадів.
  • на заході: Температура вночі 0°..-3°, вдень +3°..+6°. Хмарно, дощ.
  • на сході: Температура вночі -5°..-8°, вдень 0°..+3°. Хмарно з проясненнями.
  • у центрі: Температура вночі -1°..-4°, вдень +4°..+7°. Дощ.
  • у Києві: Температура вночі -2°..-4°, вдень +2°..+4°. Хмарно, мряка.
Прогноз погоди на тиждень 9 лютого – 15 лютого 2026 року фото 4

13 лютого

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі 0°..-3°, вдень +2°..+5°. Мінлива хмарність.
  • на півдні: Температура вночі +5°..+8°, вдень +12°..+15°. Сонячно.
  • на заході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +6°..+9°. Хмарно з проясненнями.
  • на сході: Температура вночі -2°..-5°, вдень +3°..+6°. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Температура вночі +1°..+3°, вдень +7°..+10°. Без опадів.
  • у Києві: Температура вночі -1°..+1°, вдень +4°..+6°. Сонячно з проясненнями.
Прогноз погоди на тиждень 9 лютого – 15 лютого 2026 року фото 5

14 лютого

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -1°..+2°, вдень +5°..+8°. Сонячно.
  • на півдні: Температура вночі +6°..+9°, вдень +14°..+17°. Ясно.
  • на заході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +8°..+11°. Мінлива хмарність.
  • на сході: Температура вночі 0°..+3°, вдень +7°..+10°. Сонячно.
  • у центрі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +10°..+13°. Малохмарно.
  • у Києві: Температура вночі +1°..+3°, вдень +7°..+9°. Чудова сонячна погода.

15 лютого

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +1°..+4°, вдень +6°..+9°. Хмарно, місцями дощ.
  • на півдні: Температура вночі +7°..+10°, вдень +15°..+18°. Вітряно, без опадів.
  • на заході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +7°..+10°. Хмарно, дощ.
  • на сході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +9°..+12°. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +11°..+14°. Хмарно з проясненнями.
  • у Києві: Температура вночі +2°..+4°, вдень +8°..+10°. Хмарно, без істотних опадів.
Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01
У Києві хмарно з проясненнями
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В умовах ожеледиці треба приділити особливу увагу підбору взуття
Як безпечно пересуватися в умовах ожеледиці: поради травматолога
15 сiчня, 11:30
Прогноз погоди на 18 січня
В Україні мінлива хмарність, без опадів – погода на 18 січня 2026
18 сiчня, 05:59
Прогноз погоди на тиждень 26 січня – 1 лютого 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 26 січня – 1 лютого 2026 року
25 сiчня, 20:00
Прогноз погоди на 28 січня
В Україні хмарно та невеликий сніг: погода на 28 січня 2026
28 сiчня, 06:00
У Києві хмарно
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
5 лютого, 05:59
Патрульні провели з чоловіком роз’яснювальну бесіду, наголосили про заборону викидати сніг на проїжджу частину
У Києві правоохоронці покарали чоловіка за те, що розчищав сніг
Вчора, 18:15

Суспільство

Прогноз погоди на тиждень 9 лютого – 15 лютого 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 9 лютого – 15 лютого 2026 року
«Ти живий? І що тепер?». Полоненого окупанта здивувала власна матір
«Ти живий? І що тепер?». Полоненого окупанта здивувала власна матір
Журналісти потрапили під обстріл у Краматорську
Журналісти потрапили під обстріл у Краматорську
Ухилився від мобілізації, але лишився вірним Богу. Неочікуваний вирок суду (документ)
Ухилився від мобілізації, але лишився вірним Богу. Неочікуваний вирок суду (документ)
Пожежа забрала життя трьох дітей на Львівщині
Пожежа забрала життя трьох дітей на Львівщині
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Василя Степанюка
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Василя Степанюка

Новини

В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Вчора, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua