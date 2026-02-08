Прогноз погоди на тиждень 9 лютого – 15 лютого 2026 року

З 9 по 15 лютого в Україні очікуються температурні гойдалки: від морозів до відлиги

Цього тижня погода в Україні буде нестабільною. Після нічних атак на енергосистему та вимушеного зниження генерації АЕС, синоптична ситуація додасть клопотів: очікується проходження активного циклону, який принесе сніг та крижаний дощ, а ближче до вихідних – значне потепління. Найхолоднішим буде початок тижня, а найтеплішим – кінець. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

9 лютого

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -7°..-11°, вдень -2°..-5°. Хмарно, невеликий сніг.

на півдні: Температура вночі -2°..-5°, вдень +2°..+5°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.

на заході: Температура вночі -4°..-8°, вдень -1°..-3°. Хмарно, сніг, ожеледиця.

на сході: Температура вночі -10°..-14°, вдень -4°..-7°. Ясно, морозно.

у центрі: Температура вночі -6°..-9°, вдень -1°..-4°. Хмарно з проясненнями.

у Києві: Температура вночі -8°..-10°, вдень -3°..-5°. Хмарно, місцями невеликий сніг.

10 лютого

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -8°..-12°, вдень -3°..-6°. Посилення вітру, сніг.

на півдні: Температура вночі -1°..-4°, вдень +3°..+6°. Дощ зі снігом.

на заході: Температура вночі -3°..-6°, вдень 0°..+2°. Хмарно, мокрий сніг.

на сході: Температура вночі -12°..-15°, вдень -5°..-8°. Мінлива хмарність.

у центрі: Температура вночі -7°..-10°, вдень -2°..+1°. Хмарно, мокрий сніг.

у Києві: Температура вночі -9°..-11°, вдень -4°..-2°. Сніг, на дорогах ожеледиця.

11 лютого

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -4°..-7°, вдень -1°..+2°. Хмарно, мокрий сніг.

на півдні: Температура вночі +1°..+4°, вдень +7°..+10°. Хмарно з проясненнями.

на заході: Температура вночі -1°..-4°, вдень +1°..+4°. Дощ та мокрий сніг.

на сході: Температура вночі -8°..-11°, вдень -2°..-5°. Сніг.

у центрі: Температура вночі -3°..-6°, вдень +2°..+5°. Хмарно, відлига.

у Києві: Температура вночі -5°..-7°, вдень 0°..+2°. Мокрий сніг, можливий туман.

12 лютого

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -2°..-5°, вдень +1°..+3°. Похмуро, невеликий дощ.

на півдні: Температура вночі +3°..+6°, вдень +10°..+13°. Переважно без опадів.

на заході: Температура вночі 0°..-3°, вдень +3°..+6°. Хмарно, дощ.

на сході: Температура вночі -5°..-8°, вдень 0°..+3°. Хмарно з проясненнями.

у центрі: Температура вночі -1°..-4°, вдень +4°..+7°. Дощ.

у Києві: Температура вночі -2°..-4°, вдень +2°..+4°. Хмарно, мряка.

13 лютого

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі 0°..-3°, вдень +2°..+5°. Мінлива хмарність.

на півдні: Температура вночі +5°..+8°, вдень +12°..+15°. Сонячно.

на заході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +6°..+9°. Хмарно з проясненнями.

на сході: Температура вночі -2°..-5°, вдень +3°..+6°. Мінлива хмарність.

у центрі: Температура вночі +1°..+3°, вдень +7°..+10°. Без опадів.

у Києві: Температура вночі -1°..+1°, вдень +4°..+6°. Сонячно з проясненнями.

14 лютого

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -1°..+2°, вдень +5°..+8°. Сонячно.

на півдні: Температура вночі +6°..+9°, вдень +14°..+17°. Ясно.

на заході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +8°..+11°. Мінлива хмарність.

на сході: Температура вночі 0°..+3°, вдень +7°..+10°. Сонячно.

у центрі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +10°..+13°. Малохмарно.

у Києві: Температура вночі +1°..+3°, вдень +7°..+9°. Чудова сонячна погода.

15 лютого

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть: