Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві смог через пожежі після обстрілів: влада дала поради

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві смог через пожежі після обстрілів: влада дала поради
Залежно від метеоумов вітер може як розсіювати забруднювальні речовини, так і піднімати їх у приземному шарі повітря
фото: glavcom.ua

Після вибухів запах диму часто відчувається локально – неподалік місця влучань або на територіях, куди його приносить вітер

Унаслідок ворожих обстрілів у ніч проти 20 січня на лівому березі Києва виникли пожежі, що призвело до утворення смогу над частиною столиці. Забруднене повітря може негативно впливати на здоров’я, зокрема спричиняти загострення астми та серцево-судинних захворювань. Про це повідомили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, інформує «Главком».

У Департаменті пояснюють, що після вибухів запах диму часто відчувається локально – неподалік місця влучань або на територіях, куди його приносить вітер. Залежно від метеоумов вітер може як розсіювати забруднювальні речовини, так і піднімати їх у приземному шарі повітря.

Водночас унаслідок відключень електропостачання, спричинених ворожими обстрілами, стаціонарні пункти моніторингу якості атмосферного повітря в Києві працюють із тимчасовими збоями. У разі тривалої відсутності електроенергії дані про стан повітря можуть бути тимчасово недоступними, а інформація у щоденних звітах подаватися не в повному обсязі або бути відсутньою.

Якщо відчуваєте запах диму у своєму районі, то фахівці радять:

  • зачинити вікна;
  • за можливості обмежити перебування на вулиці;
  • пити більше води;
  • за можливості увімкнути очищувач повітря.

Нагадаємо, у ніч проти 20 січня, росіяни атакували Київ. У Дніпровському районі столиці є постраждалий, по всьому лівому берегу перебої з електропостачанням та водопостачанням.

Води немає майже у всій лівобережній частині міста (Деснянський, Дарницький, Дніпровський райони). Житловий масив Троєщина на зниженому тиску. Також на зниженому тиску у водопровідних мережах залишаються Шевченківський, Солом'янський, Голосіївський райони. В Печерському районі водопостачання є в окремих зонах.

Після 10-ї години ранку енергетики повернули світло для 162 тисяч осель після обстрілів, розповіли в ДТЕК. Ще 173 тисячі родин тимчасово без світла. Наразі в місті екстрені відключення.

Після нічного обстрілу без тепла залишились понад 5635 багатоповерхівок.

Метро через складну ситуацію з електрикою працювало зі змінами.

Теги: Троєщина водопостачання повітря вітер росіяни поради відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світова література ширша за російську, як не крути
Хто ж так плаче за Булгаковим?
20 грудня, 2025, 12:55
Вбивства, руйнування, смертельна ворожнеча, глибока ненависть і мільйони зруйнованих доль і життів – це те, чого досягли росіяни за ці роки
Росія вже програла. Питання одне – як і коли це закінчиться
12 сiчня, 21:06
Фахівці стверджують, що є страви, які можуть стояти без холодильника 3-5 днів
Новорічні страви під час блекауту: що приготувати, щоб не зіпсувалось за один день
22 грудня, 2025, 20:45
Віктор Трегубов заявив, що до Грабовського зайшло близько 100 окупантів
ЗСУ повідомили, скільки окупантів увійшло в Грабовське на Сумщині
23 грудня, 2025, 17:30
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 27 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
26 грудня, 2025, 17:05
Стало відомо про нові просування ворога
Окупанти просунулися у Гуляйполі, Мирнограді та Покровську – DeepState
29 грудня, 2025, 11:34
РФ обстріляла Нікопольщину
Артилерія і FPV-дрони: ворог тероризував Нікопольщину, є руйнування
6 сiчня, 08:21
Дорога у Василькові. 7 січня 2025 року
Пункти обігріву на трасах Київщини: де можна перечекати погіршення погоди 8-10 січня
8 сiчня, 11:00
Вода у помешканнях сумчан подаватиметься за графіком із пониженим тиском
В одному з обласних центрів зупинилися тролейбуси, а вода подаватиметься за графіком
18 сiчня, 18:51

Новини

У Києві смог через пожежі після обстрілів: влада дала поради
У Києві смог через пожежі після обстрілів: влада дала поради
Депутат Київради зламав хребет через ожеледицю в столиці
Депутат Київради зламав хребет через ожеледицю в столиці
Наслідки нічної атаки на Київ: понад 170 тисяч родин без світла
Наслідки нічної атаки на Київ: понад 170 тисяч родин без світла
Скандал в Ірпені: соцслужби пояснили, чому насправді вилучили чотирьох дітей у родини
Скандал в Ірпені: соцслужби пояснили, чому насправді вилучили чотирьох дітей у родини
Після нічної атаки понад 5 тис. будинків Києва знову без опалення
Після нічної атаки понад 5 тис. будинків Києва знову без опалення
Рада залишилася без тепла й води після обстрілу
Рада залишилася без тепла й води після обстрілу

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Вчора, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
18 сiчня, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua