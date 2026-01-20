У Києві смог через пожежі після обстрілів: влада дала поради

Залежно від метеоумов вітер може як розсіювати забруднювальні речовини, так і піднімати їх у приземному шарі повітря

Унаслідок ворожих обстрілів у ніч проти 20 січня на лівому березі Києва виникли пожежі, що призвело до утворення смогу над частиною столиці. Забруднене повітря може негативно впливати на здоров’я, зокрема спричиняти загострення астми та серцево-судинних захворювань. Про це повідомили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, інформує «Главком».

У Департаменті пояснюють, що після вибухів запах диму часто відчувається локально – неподалік місця влучань або на територіях, куди його приносить вітер. Залежно від метеоумов вітер може як розсіювати забруднювальні речовини, так і піднімати їх у приземному шарі повітря.

Водночас унаслідок відключень електропостачання, спричинених ворожими обстрілами, стаціонарні пункти моніторингу якості атмосферного повітря в Києві працюють із тимчасовими збоями. У разі тривалої відсутності електроенергії дані про стан повітря можуть бути тимчасово недоступними, а інформація у щоденних звітах подаватися не в повному обсязі або бути відсутньою.

Якщо відчуваєте запах диму у своєму районі, то фахівці радять:

зачинити вікна;

за можливості обмежити перебування на вулиці;

пити більше води;

за можливості увімкнути очищувач повітря.

Нагадаємо, у ніч проти 20 січня, росіяни атакували Київ. У Дніпровському районі столиці є постраждалий, по всьому лівому берегу перебої з електропостачанням та водопостачанням.

Води немає майже у всій лівобережній частині міста (Деснянський, Дарницький, Дніпровський райони). Житловий масив Троєщина на зниженому тиску. Також на зниженому тиску у водопровідних мережах залишаються Шевченківський, Солом'янський, Голосіївський райони. В Печерському районі водопостачання є в окремих зонах.

Після 10-ї години ранку енергетики повернули світло для 162 тисяч осель після обстрілів, розповіли в ДТЕК. Ще 173 тисячі родин тимчасово без світла. Наразі в місті екстрені відключення.

Після нічного обстрілу без тепла залишились понад 5635 багатоповерхівок.

Метро через складну ситуацію з електрикою працювало зі змінами.