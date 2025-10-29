Головна Світ Соціум
Найсильніший шторм в історії Ямайки ослаб до четвертої категорії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Найсильніший шторм в історії Ямайки ослаб до четвертої категорії
Шторм, що вдарив по Ямайці 28 жовтня, спричинив серйозні пошкодження в південно-західній частині країни
До 1,5 мільйона людей можуть бути безпосередньо постраждалими від урагану на Ямайці

Ураган «Мелісса», який став найсильнішим штормом, що обрушився на Ямайку за всю історію спостережень, ослаб до четвертої категорії, але продовжує завдавати катастрофічних збитків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Вітри зі швидкістю до 295 км/год під час його наближення до острова викликали масові повені, зсуви, руйнування інфраструктури та численні відключення електроенергії.

Шторм, що вдарив по Ямайці 28 жовтня, спричинив серйозні пошкодження в південно-західній частині країни. Близько шести тисяч людей були евакуйовані до тимчасових притулків, а ще 28 тис. отримали накази про евакуацію. 

У результаті урагану було зруйновано десятки будівель, зокрема лікарні, та зафіксовано численні зсуви ґрунту. Міністр навколишнього середовища Ямайки Метью Самуда повідомив, що більша частина острова залишилася без світла, а інфраструктура сильно пошкоджена.

Згідно з прогнозами, до 1,5 мільйона людей можуть бути безпосередньо постраждалими від урагану на Ямайці.

Попри ослаблення Мелісси до четвертої категорії, її рух по гірським територіям Ямайки спричиняє додаткові труднощі, зокрема зсуви та повені. Вітер, який на момент досягнення острова досягав 295 км/год, може призвести до «повного структурного руйнування», як попередили синоптики.

«Мелісса» продовжує свій шлях через Карибське море, очікуючи ще більший штормовий приплив. Уряд Куби закликав людей до евакуації з найбільш вразливих районів, попереджаючи про руйнування та можливу загрозу життю.

Як відомо, ураган «Мелісса» спричинив загибель щонайменше семи людей у Карибському басейні, зокрема трьох на Ямайці, трьох на Гаїті та однієї особи в Домініканській Республіці. Крім того, ще одна людина на Ямайці зникла безвісти.

