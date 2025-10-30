Синоптики попереджають про сильний вітер у низці областей
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні
До кінця доби 30 жовтня та впродовж доби 31 жовтня у більшості західних, північних та Вінницькій областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.
Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Як повідомлялося, початок нового тижня в Україні буде прохолодним і дощовим, однак уже з четверга, 30 жовтня очікується потепління та прояснення в більшості областей.
До слова, у середу, 29 жовтня, на високогірʼї Карпат температура повітря опустилася -3° С, перемети снігу на вершині місцями сягали до 80 см.
