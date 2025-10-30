Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Синоптики попереджають про сильний вітер у низці областей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Синоптики попереджають про сильний вітер у низці областей
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

До кінця доби 30 жовтня та впродовж доби 31 жовтня у більшості західних, північних та Вінницькій областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про сильний вітер у низці областей фото 1

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Як повідомлялося, початок нового тижня в Україні буде прохолодним і дощовим, однак уже з четверга, 30 жовтня очікується потепління та прояснення в більшості областей

До слова, у середу, 29 жовтня, на високогірʼї Карпат температура повітря опустилася -3° С, перемети снігу на вершині місцями сягали до 80 см.

Читайте також:

Теги: Укргідрометцентр негода прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У низці областей 25 жовтня очікується I рівень небезпечності, жовтий
Дощі та грози накриють Україну: перелік областей
24 жовтня, 16:18
Уночі 23 жовтня у східних областях очікуються заморозки
Синоптики попереджають про заморозки у кількох областях
21 жовтня, 17:35
Оголошено І рівень небезпечності, жовтий
Заморозки знову накриють Україну: коли й де очікувати похолодання
15 жовтня, 09:08
Синоптики прогнозують заморозки до -3°С
Синоптики попередили про заморозки: де очікується похолодання
13 жовтня, 09:31
Для розчищення снігу, який заблокував шляхи на висоті понад 4900 метрів, відправилися сотні місцевих жителів і рятувальників
Майже тисяча людей застрягли на Евересті через хуртовину
5 жовтня, 19:58
В Одесі продовжується масштабна ліквідація наслідків нещодавньої стихії
Мер Одеси назвав локації з найбільшим ризиком підтоплень (мапа)
3 жовтня, 20:18

Суспільство

Синоптики попереджають про сильний вітер у низці областей
Синоптики попереджають про сильний вітер у низці областей
Початок опалювального сезону. Влада Хмельницького назвала дату
Початок опалювального сезону. Влада Хмельницького назвала дату
Юний письменник із Сум написав трилогію та встановив рекорд
Юний письменник із Сум написав трилогію та встановив рекорд
Ультрас «Динамо» поліг біля Лиману. Згадаймо Вадима Підлипенського
Ультрас «Динамо» поліг біля Лиману. Згадаймо Вадима Підлипенського
Безпека в Інтернеті. Дослідження показало головну проблему серед підлітків
Безпека в Інтернеті. Дослідження показало головну проблему серед підлітків
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 30 жовтня 2025
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 30 жовтня 2025

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua