Синоптики попереджають про сильний вітер у низці областей

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

До кінця доби 30 жовтня та впродовж доби 31 жовтня у більшості західних, північних та Вінницькій областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Як повідомлялося, початок нового тижня в Україні буде прохолодним і дощовим, однак уже з четверга, 30 жовтня очікується потепління та прояснення в більшості областей.

До слова, у середу, 29 жовтня, на високогірʼї Карпат температура повітря опустилася -3° С, перемети снігу на вершині місцями сягали до 80 см.