Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
У Києві оголошено I рівень небезпечності
фото з відкритих джерел

У  першій половині дня 8 жовтня в Києві очікується туман із видимістю 200–500 метрів

Український гідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища у столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані синоптиків

У найближчу годину з утриманням у першій половині дня 8 жовтня в Києві очікується туман із видимістю 200–500 метрів.

Такі погодні умови відповідають І рівню небезпечності (жовтому)  і можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

У найближчу годину та в першій половині дня 8 жовтня у Києві очікується туман
У найближчу годину та в першій половині дня 8 жовтня у Києві очікується туман
інфографіка: Український гідрометцентр

Міська влада закликає водіїв дотримуватися безпечної швидкості, дистанції та уникати різких маневрів.

Нагадаємо, сьогодні, 8 жовтня, в Україні очікується хмарна погода, у деяких областях дощитиме. В Україні, крім крайнього заходу, невеликі, місцями помірні дощі, в Одеській області значні, по південних районах сильні дощі з грозами. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах, на півдні та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, у південно-східній частині до 16°, у західних областях 4-9° тепла, вдень 11-16°, на сході та південному сході країни 16-21°.

У Києві сьогодні хмарно, невеликі дощі (в області місцями помірні). Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по Київщині вночі 8-13° тепла, вдень 11-16°, у столиці вночі 10-12° тепла, вдень 13-15°.

Теги: Київ погода Укргідрометцентр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 жовтня жовтня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 6–12 жовтня 2025 року
5 жовтня, 21:00
Щодо житлового сектору, рішення про початок опалювального сезону ухвалюватиметься з урахуванням раціональності, ситуації в енергосистемі та прогнозів погоди
Кличко оголосив початок опалювального сезону у Києві
2 жовтня, 15:37
Слідчі повідомили про підозру двом виконавцям та чотирьом організаторам мережі фішингових сall-центрів
У Києві працювала мережа фішингових сall-центрів, яка ошукала десятки іноземців на майже 3 млн грн (фото)
1 жовтня, 10:56
Рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи тривають
Атака на Київ: Кличко розповів про кількість жертв та постраждалих
28 вересня, 11:57
Наслідки ворожого обстрілу зафіксовані на майже 20 локаціях у шести районах міста
Росіяни атакували столицю у майже 20 локаціях – Кличко
28 вересня, 09:06
У межах проєкту будівництва світлофорного об’єкта внесені зміни в схему організації дорожнього руху
На перехресті трьох вулиць у Дарницькому районі змінено схему дорожнього руху
24 вересня, 18:06
Вихідні та початок тижня будуть досить комфортними, приємними та сонячними, запевняють синоптики
В Україну повернулося літо: що відбувається на київських пляжах
21 вересня, 15:33
Два дні тому на цьому перехресті збили дитину
Хаос на Драгоманова: через ремонт водії перетворили тротуар на проїжджу частину (фото)
11 вересня, 17:36
Працівники дорожної служби проводитимуть ремонт тротуару зі сторони Хрещатого Яру
Рух пішоходів Європейською площею у столиці обмежено до кінця вересня (схема)
8 вересня, 14:14

Новини

Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
На вулиці Іллєнка у Києві стався прорив водопроводу. Рух транспорту перекрито
На вулиці Іллєнка у Києві стався прорив водопроводу. Рух транспорту перекрито
Керівниця столичної медицини подала у відставку
Керівниця столичної медицини подала у відставку
У Київраду повернувся депутат із корупційною підозрою
У Київраду повернувся депутат із корупційною підозрою
Повітряна тривога у Києві тривала майже тридцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала майже тридцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала сорок хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала сорок хвилин

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Вчора, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua