Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку

У першій половині дня 8 жовтня в Києві очікується туман із видимістю 200–500 метрів

Український гідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища у столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані синоптиків.

У найближчу годину з утриманням у першій половині дня 8 жовтня в Києві очікується туман із видимістю 200–500 метрів.

Такі погодні умови відповідають І рівню небезпечності (жовтому) і можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

У найближчу годину та в першій половині дня 8 жовтня у Києві очікується туман інфографіка: Український гідрометцентр

Міська влада закликає водіїв дотримуватися безпечної швидкості, дистанції та уникати різких маневрів.

Нагадаємо, сьогодні, 8 жовтня, в Україні очікується хмарна погода, у деяких областях дощитиме. В Україні, крім крайнього заходу, невеликі, місцями помірні дощі, в Одеській області значні, по південних районах сильні дощі з грозами. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах, на півдні та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, у південно-східній частині до 16°, у західних областях 4-9° тепла, вдень 11-16°, на сході та південному сході країни 16-21°.

У Києві сьогодні хмарно, невеликі дощі (в області місцями помірні). Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по Київщині вночі 8-13° тепла, вдень 11-16°, у столиці вночі 10-12° тепла, вдень 13-15°.