Головна Київ Новини
search button user button menu button

Якість повітря в одному з районів Києва досягла небезпечного рівня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Якість повітря в одному з районів Києва досягла небезпечного рівня
За даними моніторингу, найбільш забруднене повітря у Подільському районі
фото: glavcom.ua

Станом на 9:00 вологість повітря у столиці складає 72%

У Києві станом на 9 годину ранку 10 березня 2026 року зафіксований помірний рівень забруднення атмосферного повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot

За даними моніторингу, найбільше забруднене повітря у Подільському районі, там індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 101. Такий рівень забрудненості повітря є шкідливим для чутливих груп, він може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легень, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей. 

Якість повітря у Києві чтаном на 09:00 10 березня 2026 року
Якість повітря у Києві чтаном на 09:00 10 березня 2026 року
скриншот з сайту SaveEcoBot

На вулиці Князів Острозьких, 37, зафіксовано найвищий рівень забруднення – 314. Водночас ситуація дещо покращилася порівняно з учорашнім днем, коли цей показник сягав 415.

Рівень забрудненості повітря на вул. Князів Острозьких, 37
Рівень забрудненості повітря на вул. Князів Острозьких, 37
скриншот SaveEcoBot

Станом на 9:00 вологість повітря складає 72%.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

  • закрити вікна;
  • зробити вологе прибирання;
  • пити більше води;
  • увімкнути очищувач повітря;
  • відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, у Києві, Житомирі та Львові станом на 7 годину ранку 7 березня 2026 року зафіксований шкідливий рівень забруднення атмосферного повітря. Найбільше забруднене повітря було у Житомирі, там індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 193. Такий рівень забрудненості повітря може викликати дискомфорт при диханні за тривалого впливу, а також дискомфорт у людей із захворюваннями серця.  У столиці індекс якості повітря сягнув 168. Найбільш забруднене повітря було зафіксовано на лівому березі столиці.

Теги: екологія Київ повітря

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 лютого, 20:09
Повітряна тривога у Києві тривала годину
Повітряна тривога у Києві тривала годину
13 лютого, 23:40
Комунальники запевняють, що на автошляхах працює 216 одиниць спецтехніки
Київ засипає снігом. На дороги виїхала спецтехніка
15 лютого, 20:21
Правоохоронці неодноразово проводили з жінкою профілактичні бесіди та направляли на проходження програми для кривдників
Рік в'язниці за знущання з матері: у Києві суд виніс вирок домашній кривдниці
17 лютого, 10:55
Національний заповідник «Софія Київська» зазнав пошкоджень під час обстрілу 10 червня 2025 року
Моніторингова місія ЮНЕСКО почала оцінку стану Софії Київської та Лаври
18 лютого, 12:18
Підозрюваного затримали, під час обшуку у нього вилучили фото та відео за участі дітей
Зйомка порно та насильство над сусідськими дітьми: перед судом постане 57-річний киянин
18 лютого, 13:48
Із серпня 2023 року Ближні печери були закриті для відвідувачів
Ближні печери Лаври відкрито для відвідувачів: графік роботи
25 лютого, 12:36
Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ нагадує, що вакцинація лишається найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу Covid-19 та грипу
У Києві за тиждень зареєстровано три летальні випадки внаслідок Covid-19 та грипу
2 березня, 14:11
Зброя, вилучена під час обшуків
Автомати, гранати та 8 тис. набоїв: у Києві викрито торговців зброєю (фото)
Вчора, 16:32

Новини

Чому в окремих районах Києва 10 березня світла немає по 16 годин: пояснення ДТЕК
Чому в окремих районах Києва 10 березня світла немає по 16 годин: пояснення ДТЕК
Якість повітря в одному з районів Києва досягла небезпечного рівня
Якість повітря в одному з районів Києва досягла небезпечного рівня
До Чорнобиля повертаються лелеки: птахи долають по 10 тис. км
До Чорнобиля повертаються лелеки: птахи долають по 10 тис. км
Київські митники передали музею старообрядницькі реліквії (фото)
Київські митники передали музею старообрядницькі реліквії (фото)
Рух підземним переходом на Майдані Незалежності частково обмежено до 31 березня
Рух підземним переходом на Майдані Незалежності частково обмежено до 31 березня
Київщина: графіки відключення світла 10 березня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 10 березня 2026 року

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Вчора, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
8 березня, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
8 березня, 05:59

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua