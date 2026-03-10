Якість повітря в одному з районів Києва досягла небезпечного рівня

За даними моніторингу, найбільш забруднене повітря у Подільському районі

Станом на 9:00 вологість повітря у столиці складає 72%

У Києві станом на 9 годину ранку 10 березня 2026 року зафіксований помірний рівень забруднення атмосферного повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.

За даними моніторингу, найбільше забруднене повітря у Подільському районі, там індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 101. Такий рівень забрудненості повітря є шкідливим для чутливих груп, він може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легень, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

Якість повітря у Києві чтаном на 09:00 10 березня 2026 року скриншот з сайту SaveEcoBot

На вулиці Князів Острозьких, 37, зафіксовано найвищий рівень забруднення – 314. Водночас ситуація дещо покращилася порівняно з учорашнім днем, коли цей показник сягав 415.

Рівень забрудненості повітря на вул. Князів Острозьких, 37 скриншот SaveEcoBot

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

закрити вікна;

зробити вологе прибирання;

пити більше води;

увімкнути очищувач повітря;

відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, у Києві, Житомирі та Львові станом на 7 годину ранку 7 березня 2026 року зафіксований шкідливий рівень забруднення атмосферного повітря. Найбільше забруднене повітря було у Житомирі, там індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 193. Такий рівень забрудненості повітря може викликати дискомфорт при диханні за тривалого впливу, а також дискомфорт у людей із захворюваннями серця. У столиці індекс якості повітря сягнув 168. Найбільш забруднене повітря було зафіксовано на лівому березі столиці.