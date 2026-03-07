У трьох містах після російського обстрілу погіршилася якість повітря

Найбільш забруднене повітря наразі на лівому березі столиці

У Києві, Житомирі та Львові станом на 7 годину ранку 7 березня 2026 року зафіксований шкідливий рівень забруднення атмосферного повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.

Найбільше забруднене повітря у Житомирі, там індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 193. Такий рівень забрудненості повітря може викликати дискомфорт при диханні за тривалого впливу, а також дискомфорт у людей із захворюваннями серця.

У Львові показники перевищили позначку в 150.

У столиці індекс якості повітря сягнув 168. Найбільш забруднене повітря наразі на лівому березі столиці.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям радять:

закрити вікна;

зробити вологе прибирання;

пити більше води;

увімкнути очищувач повітря;

відмовитись від прогулянок.

До слова, у суботу, 7 березня, згідно з прогнозом синоптиків, мінлива хмарність. Без опадів. Вночі на півночі та північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця, тому водіям радять бути обережними.