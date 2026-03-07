У трьох містах після російського обстрілу погіршилася якість повітря
Найбільш забруднене повітря наразі на лівому березі столиці
У Києві, Житомирі та Львові станом на 7 годину ранку 7 березня 2026 року зафіксований шкідливий рівень забруднення атмосферного повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.
Найбільше забруднене повітря у Житомирі, там індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 193. Такий рівень забрудненості повітря може викликати дискомфорт при диханні за тривалого впливу, а також дискомфорт у людей із захворюваннями серця.
У Львові показники перевищили позначку в 150.
У столиці індекс якості повітря сягнув 168. Найбільш забруднене повітря наразі на лівому березі столиці.
Що робити при забрудненому повітрі?
Мешканцям радять:
- закрити вікна;
- зробити вологе прибирання;
- пити більше води;
- увімкнути очищувач повітря;
- відмовитись від прогулянок.
До слова, у суботу, 7 березня, згідно з прогнозом синоптиків, мінлива хмарність. Без опадів. Вночі на півночі та північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця, тому водіям радять бути обережними.
