У трьох містах після російського обстрілу погіршилася якість повітря

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У трьох містах після російського обстрілу погіршилася якість повітря
У столиці індекс якості повітря сягнув 168
фото: glavcom.ua

Найбільш забруднене повітря наразі на лівому березі столиці

У Києві, Житомирі та Львові станом на 7 годину ранку 7 березня 2026 року зафіксований шкідливий рівень забруднення атмосферного повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot

Найбільше забруднене повітря у Житомирі, там індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 193. Такий рівень забрудненості повітря може викликати дискомфорт при диханні за тривалого впливу, а також дискомфорт у людей із захворюваннями серця. 

У трьох містах після російського обстрілу погіршилася якість повітря фото 1

У Львові показники перевищили позначку в 150.

У трьох містах після російського обстрілу погіршилася якість повітря фото 2

У столиці індекс якості повітря сягнув 168. Найбільш забруднене повітря наразі на лівому березі столиці.

У трьох містах після російського обстрілу погіршилася якість повітря фото 3

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям радять:

  • закрити вікна;
  • зробити вологе прибирання;
  • пити більше води;
  • увімкнути очищувач повітря;
  • відмовитись від прогулянок.

До слова, у суботу, 7 березня, згідно з прогнозом синоптиків, мінлива хмарність. Без опадів. Вночі на півночі та північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця, тому водіям радять бути обережними.

