У Тегерані після ізраїльських ударів падав чорний дощ

Надія Карбунар
Надія Карбунар
У Тегерані після ізраїльських ударів падав чорний дощ
Чорне небо над Тегераном
Іранський Червоний Хрест закликав жителів міста залишатися вдома

Уранці 8 березня в небі над Тегераном піднялися густі чорні хмари. До їх появи призвели ізраїльські удари по нафтових сховищах і нафтопереробних заводах, завдані напередодні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Кореспондент видання Фред Плейтген розповів, що з неба на столицю Ірану падав дощ, вода якого була насичена нафтою. За його словами, темна плівка покрила вулиці, автомобілі та вікна будинків.

У виданні нагадали, що напередодні збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили про ураження паливних об'єктів в Тегерані ввечері 7 березня. Після атаки в місті фіксували полум'я і стовпи диму, що піднімалися над Шахранським нафтопереробним заводом в західній частині міста.

Відзначається, що горюча нафта також потрапила в міську каналізаційну систему. За даними іранських ЗМІ, потоки вогню охопили бульвар Кухсар – одну з артерій Тегерана.

«Вдихання таких забруднювачів може викликати як короткострокові, так і довгострокові захворювання дихальних шляхів, а в перспективі призвести до раку», – розповів журналістам метеоролог Джим Дейл з British Weather Services.

Він зазначив, що чорний дощ також загрожує сільськогосподарським угіддям, тому що врожай може бути знищений. У цей же час іранський Червоний Хрест закликав жителів Тегерана залишатися вдома навіть після припинення дощу, оскільки повітря буде залишатися небезпечним ще деякий час.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що, за його даними, відповідальність за трагічний удар по дівочій школі в іранському місті Мінаб, що стався 28 лютого, несе сам Іран. Водночас ситуація залишається вкрай напруженою через результати незалежних розслідувань, які вказують на можливу причетність американських сил.

До слова, міністр закордонних справ Китаю Ван І виступив із різкою критикою військових дій на Близькому Сході, закликавши Сполучені Штати та Ізраїль до негайного припинення вогню. Під час пресконференції в межах щорічних «двох сесій» у Пекіні головний дипломат КНР попередив, що «полум’я війни» загрожує вийти за межі регіону, а сам конфлікт не приносить користі жодній зі сторін. 

 

Теги: нафта Ізраїль Іран червоний хрест президент повітря конфлікт

Найскладнішою виглядає ситуація з Ормузькою протокою
Ескалація на Близькому Сході: які ризики для України?
1 березня, 17:47
Одне з суден ходило під прапором Ірану, інші змінили прапори і порти приписки кілька разів
Індія затримала три танкери «тіньового флоту» в Аравійському морі
9 лютого, 04:35
Президент Ірану вибачився перед громадськістю за придушення протестів
Президент Ірану вибачився перед громадськістю за придушення протестів
12 лютого, 03:58
Бессент вважає, що основним фактором для зняття обмежень є завершення бойових дій та підписання міжнародних угод
США готові зняти санкції з російської нафти: вже озвучили умову
12 лютого, 15:43
Адміністрація Дональда Трампа схиляється до силового вирішення іранського питання
Ізраїль запровадив найвищий рівень бойової готовності: що відомо
19 лютого, 10:53
Трамп здивований відмовою Ірану від капітуляції на тлі військового тиску США
Трамп здивований відмовою Ірану від капітуляції на тлі військового тиску США
22 лютого, 22:46
Андрій Сибіга повідомив про евакуацію деяких українців до Єгипту
Сибіга повідомив про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 19:25
Зеленський заявив, що Україна готова допомогти стабілізувати ситуацію на Близькому Сході
Зеленський провів переговори з Королем Бахрейну
4 березня, 20:46
Блекаут у Багдаді
Через масштабні атаки в Іраку стався повний блекаут
4 березня, 19:42

Трамп зробив жорстку заяву про нового лідера Ірану
Трамп зробив жорстку заяву про нового лідера Ірану
У Тегерані після ізраїльських ударів падав чорний дощ
У Тегерані після ізраїльських ударів падав чорний дощ
Кремль оприлюднив дивне привітання Путіна
Кремль оприлюднив дивне привітання Путіна
Війна Трампа в Ірані нагадує вторгнення Путіна в Україну: п’ять спільних рис від NYT
Війна Трампа в Ірані нагадує вторгнення Путіна в Україну: п’ять спільних рис від NYT
Росія визнала епідемію алкогольних психозів на своїй території
Росія визнала епідемію алкогольних психозів на своїй території
Трамп вшанував пам'ять шістьох американських солдатів, загиблих від атак Ірану
Трамп вшанував пам'ять шістьох американських солдатів, загиблих від атак Ірану

Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Сьогодні, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Сьогодні, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
Вчора, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
Вчора, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Вчора, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
6 березня, 22:38

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
