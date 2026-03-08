У Тегерані після ізраїльських ударів падав чорний дощ

Іранський Червоний Хрест закликав жителів міста залишатися вдома

Уранці 8 березня в небі над Тегераном піднялися густі чорні хмари. До їх появи призвели ізраїльські удари по нафтових сховищах і нафтопереробних заводах, завдані напередодні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Кореспондент видання Фред Плейтген розповів, що з неба на столицю Ірану падав дощ, вода якого була насичена нафтою. За його словами, темна плівка покрила вулиці, автомобілі та вікна будинків.

Після масштабних нічних авіаударів по нафтових об'єктах біля столиці Ірану, вранці в Тегерані пройшов нафтовий дощ, повідомив кореспондент CNN.



Густий чорний дим висить у повітрі практично над усім містом. Дощ припинився, але повітря здається досить токсичним, додав він.

У виданні нагадали, що напередодні збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили про ураження паливних об'єктів в Тегерані ввечері 7 березня. Після атаки в місті фіксували полум'я і стовпи диму, що піднімалися над Шахранським нафтопереробним заводом в західній частині міста.

Відзначається, що горюча нафта також потрапила в міську каналізаційну систему. За даними іранських ЗМІ, потоки вогню охопили бульвар Кухсар – одну з артерій Тегерана.

«Вдихання таких забруднювачів може викликати як короткострокові, так і довгострокові захворювання дихальних шляхів, а в перспективі призвести до раку», – розповів журналістам метеоролог Джим Дейл з British Weather Services.

Він зазначив, що чорний дощ також загрожує сільськогосподарським угіддям, тому що врожай може бути знищений. У цей же час іранський Червоний Хрест закликав жителів Тегерана залишатися вдома навіть після припинення дощу, оскільки повітря буде залишатися небезпечним ще деякий час.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що, за його даними, відповідальність за трагічний удар по дівочій школі в іранському місті Мінаб, що стався 28 лютого, несе сам Іран. Водночас ситуація залишається вкрай напруженою через результати незалежних розслідувань, які вказують на можливу причетність американських сил.

До слова, міністр закордонних справ Китаю Ван І виступив із різкою критикою військових дій на Близькому Сході, закликавши Сполучені Штати та Ізраїль до негайного припинення вогню. Під час пресконференції в межах щорічних «двох сесій» у Пекіні головний дипломат КНР попередив, що «полум’я війни» загрожує вийти за межі регіону, а сам конфлікт не приносить користі жодній зі сторін.