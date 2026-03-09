У столиці погіршилася якість повітря: у яких районах зафіксовано найвищі показники

Станом на 8:00 вологість повітря складає 94%

У Києві станом на 8 годину ранку 9 березня 2026 року зафіксований помірний рівень забруднення атмосферного повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.

За даними моніторингу, найбільше забруднене повітря у Дарницькому районі, там індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 137. Такий рівень забрудненості повітря є шкідливим для чутливих груп, він може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легень, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

Також шкідливий рівень забрудненості повітря зафіксовано у Дніпровському та Деснянському районах.

Якість повітря у Києві 9 березня 2026 року скриншот з сайту SaveEcoBot

Найбрудніше повітря зафіксовано на вулиці Князів Острозьких, 37. Там показник сягнув позначки 415. Та на бульварі Перова, 48, де показних сягнув позначки 226.

Рівень забрудненості повітря на вул. Князів Острозьких, 37 скриншот SaveEcoBot

Рівень забрудненості повітря на бульварі Перова, 48 скриншот SaveEcoBot

Станом на 8:00 вологість повітря складає 94%.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

закрити вікна;

зробити вологе прибирання;

пити більше води;

увімкнути очищувач повітря;

відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, у Києві, Житомирі та Львові станом на 7 годину ранку 7 березня 2026 року зафіксований шкідливий рівень забруднення атмосферного повітря. Найбільше забруднене повітря було у Житомирі, там індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 193. Такий рівень забрудненості повітря може викликати дискомфорт при диханні за тривалого впливу, а також дискомфорт у людей із захворюваннями серця. У столиці індекс якості повітря сягнув 168. Найбільш забруднене повітря було зафіксовано на лівому березі столиці.