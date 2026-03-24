43 пожежі за добу: рятувальники просять жителів Київщини припинити випалювання сухостою

Рятувальники вкотре наголошують: випалювання сухостою – це не лише шкода довкіллю, а й пряма загроза життю

Лише за останню добу на території Київської області зафіксовано 43 пожежі в екосистемах. Вогонь знищив понад 10 гектарів рослинності, створивши реальну загрозу для житлових будинків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

За словами рятувальників, вже є трагічні наслідки. Зокрема, у місті Сквира Білоцерківського району під час спалювання сухої рослинності загинув місцевий житель. За попередньою інформацією, чоловік на власній земельній ділянці випалював сухостій. Через сильне поширення вогню ситуація вийшла з-під контролю – чоловік упав у полум’я та отримав смертельні травми.

Обставини цієї події встановлюють правоохоронці.

10 фото На весь екран

















Щодня рятувальники Київщини ліквідовують десятки пожеж у природних екосистема фото: ДСНС Київщини

«Щодня рятувальники Київщини ліквідовують десятки пожеж у природних екосистемах. Кожен виїзд – це ризик для життя та здоров’я вогнеборців. І водночас більшість таких загорянь виникає через людську недбалість», – наголошують у ДСНС,

Найпоширеніші причини пожеж:

самовільне випалювання сухої трави та стерні

необережне поводження з відкритим вогнем

залишені без нагляду багаття

недопалки та сірники, кинуті на суху рослинність

Рятувальники вкотре наголошують: випалювання сухостою – це не лише шкода довкіллю, а й пряма загроза життю.

У ДСНС вкотре закликають громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. Мешканців області просять не підпалювати суху траву, не розводити вогонь у вітряну погоду та в жодному разі не залишати багаття без нагляду. Також важливо пояснювати дітям небезпеку ігор з вогнем та не кидати непогашені сірники на землю.

Рятувальники нагадують, що за порушення правил пожежної безпеки передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Якщо ви стали свідком загоряння – негайно телефонуйте за номером «101».

Нагадаємо, спалювання сухої рослинності є небезпечним для навколишнього середовища, здоров’я людей і тварин та карається законом. Під час горіння в повітря потрапляють важкі метали, діоксини, бензопірени, оксиди азоту та інші канцерогенні сполуки, які можуть спричиняти захворювання дихальної системи, алергічні реакції та погіршувати загальний стан здоров’я. Крім того, спалювання листя створює небезпеку для життя тварин, які мешкають у ґрунті або використовують опале листя як прихисток.

До слова, дим, в якому містяться різні токсини, – надзвичайно шкідливий як для довкілля, так і для здоров’я людей, провокуючи низку хвороб, які можуть турбувати довгі роки. У групі ризику діти, алергіки та люди з хронічними захворюваннями органів дихання.