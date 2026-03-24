Головна Київ Новини
search button user button menu button

43 пожежі за добу: рятувальники просять жителів Київщини припинити випалювання сухостою

Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Щодня рятувальники Київщини ліквідовують десятки пожеж у природних екосистемах
фото: ДСНС Київщини

Лише за останню добу на території Київської області зафіксовано 43 пожежі в екосистемах. Вогонь знищив понад 10 гектарів рослинності, створивши реальну загрозу для житлових будинків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

За словами рятувальників, вже є трагічні наслідки. Зокрема, у місті Сквира Білоцерківського району під час спалювання сухої рослинності загинув місцевий житель. За попередньою інформацією, чоловік на власній земельній ділянці випалював сухостій. Через сильне поширення вогню ситуація вийшла з-під контролю – чоловік упав у полум’я та отримав смертельні травми.

Обставини цієї події встановлюють правоохоронці.

10 фото
На весь екран
«Щодня рятувальники Київщини ліквідовують десятки пожеж у природних екосистемах. Кожен виїзд – це ризик для життя та здоров’я вогнеборців. І водночас більшість таких загорянь виникає через людську недбалість», – наголошують у ДСНС, 

Найпоширеніші причини пожеж:

  • самовільне випалювання сухої трави та стерні
  • необережне поводження з відкритим вогнем
  • залишені без нагляду багаття
  • недопалки та сірники, кинуті на суху рослинність

Рятувальники вкотре наголошують: випалювання сухостою – це не лише шкода довкіллю, а й пряма загроза життю.

У ДСНС вкотре закликають громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. Мешканців області просять не підпалювати суху траву, не розводити вогонь у вітряну погоду та в жодному разі не залишати багаття без нагляду. Також важливо пояснювати дітям небезпеку ігор з вогнем та не кидати непогашені сірники на землю. 

Рятувальники нагадують, що за порушення правил пожежної безпеки передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Якщо ви стали свідком загоряння – негайно телефонуйте за номером «101». 

Нагадаємо, спалювання сухої рослинності є небезпечним для навколишнього середовища, здоров’я людей і тварин та карається законом. Під час горіння в повітря потрапляють важкі метали, діоксини, бензопірени, оксиди азоту та інші канцерогенні сполуки, які можуть спричиняти захворювання дихальної системи, алергічні реакції та погіршувати загальний стан здоров’я. Крім того, спалювання листя створює небезпеку для життя тварин, які мешкають у ґрунті або використовують опале листя як прихисток.

До слова, дим, в якому містяться різні токсини, – надзвичайно шкідливий як для довкілля, так і для здоров’я людей, провокуючи низку хвороб, які можуть турбувати довгі роки. У групі ризику діти, алергіки та люди з хронічними захворюваннями органів дихання.

Теги: рятувальники чоловік повітря Київщина ДСНС пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua