Затримки до восьми годин. «Укрзалізниця» повідомила, які потяги запізнюються через негоду

Синоптики попереджали про небезпечні метеорологічні явища, зокрема ожеледь

Унаслідок негоди рух поїздів по всій країні ускладнено. Найскладніша ситуація на Одещині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Виявлено щонайменше 10 місць, де повалені дерева пошкодили лінію електропередач та пристрої зв’язку та сигналізації, тому виведено резервні тепловози і на 10 перегонах рух переведено на телефонний звʼязок», – повідомляють залізничники.

Крім того, одне з дерев впало на пасажирський вагон поїзда №127/128 Запоріжжя-Львів. Обійшлося без травм пасажирів та пошкоджень самого вагона.

Зазначається, що найскладніша ситуація на Одещині, де суцільна ожеледь вкрила лінію електропередач, із цим вже працює спецтехніка. Через це декілька поїздів затримуються на майже вісім годин.

Перелік потягів, які затримуються через негоду

38 Одеса – Ужгород +7:50

78 Одеса – Ковель +6:00

166 Одеса – Чернівці +5:55

12 Одеса – Львів +5:38

106 Одеса – Київ +5:07.

Нагадаємо, синоптики попереджали про небезпечні метеорологічні явища у низці областей України 27 січня. У центральних, більшості північних та південних областей ожеледь. Водночас на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

До слова, цього тижня в Україні пануватиме справжня зимова погода. Очікується стабільно низька температура повітря з нічними морозами та періодичні опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Найбільш інтенсивні снігопади прогнозуються в середині тижня, а на дорогах зберігатиметься ожеледиця.