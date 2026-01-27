Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Затримки до восьми годин. «Укрзалізниця» повідомила, які потяги запізнюються через негоду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Затримки до восьми годин. «Укрзалізниця» повідомила, які потяги запізнюються через негоду
Одне з дерев впало на пасажирський вагон поїзда №127/128 Запоріжжя-Львів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Синоптики попереджали про небезпечні метеорологічні явища, зокрема ожеледь

Унаслідок негоди рух поїздів по всій країні ускладнено. Найскладніша ситуація на Одещині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Виявлено щонайменше 10 місць, де повалені дерева пошкодили лінію електропередач та пристрої зв’язку та сигналізації, тому виведено резервні тепловози і на 10 перегонах рух переведено на телефонний звʼязок», – повідомляють залізничники.

Крім того, одне з дерев впало на пасажирський вагон поїзда №127/128 Запоріжжя-Львів. Обійшлося без травм пасажирів та пошкоджень самого вагона.

Зазначається, що найскладніша ситуація на Одещині, де суцільна ожеледь вкрила лінію електропередач, із цим вже працює спецтехніка. Через це декілька поїздів затримуються на майже вісім годин.

Перелік потягів, які затримуються через негоду

  • 38 Одеса – Ужгород +7:50
  • 78 Одеса – Ковель +6:00
  • 166 Одеса – Чернівці +5:55
  • 12 Одеса – Львів +5:38
  • 106 Одеса – Київ +5:07.

Нагадаємо, синоптики попереджали про небезпечні метеорологічні явища у низці областей України 27 січня. У центральних, більшості північних та південних областей ожеледь. Водночас на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

До слова, цього тижня в Україні пануватиме справжня зимова погода. Очікується стабільно низька температура повітря з нічними морозами та періодичні опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Найбільш інтенсивні снігопади прогнозуються в середині тижня, а на дорогах зберігатиметься ожеледиця.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця потяг негода погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фінансова стабілізація замість тарифного тиску: експерти окреслили шляхи виходу Укрзалізниці з кризи
Фінансова стабілізація замість тарифного тиску: експерти окреслили шляхи виходу Укрзалізниці з кризи
22 сiчня, 13:02
Рятувальники закликають водіїв бути максимально уважними на залізничних переїздах
На Івано-Франківщині поїзд протаранив легковик: трьох людей, серед яких дитина, госпіталізовано
19 сiчня, 13:03
на Київщині та Чернігівщині тимчасово не курсуватимуть деякі поїзди через обрив контактного дроту
«Укрзалізниця» скасувала низку поїздів на Київщині та Чернігівщині: деталі
16 сiчня, 14:47
Погана погода значно ускладнила роботу медиків
Виклик «швидкої» під час негоди. Міністр охорони здоров'я звернувся до українців із закликом
9 сiчня, 16:26
Киянка потрапила у затор в Рівненській області через негоду та ДТП на дорогах
Стояли під Рівним 9 годин через негоду. Киянка розповіла, як добиралася додому з-за кордону
9 сiчня, 14:39
Пресофіцер ДСНС пояснив водіям, що треба мати із собою під час поїздки у негоду
Гарячий чай та тепла ковдра. ДСНС дало корисні поради водіям у негоду
9 сiчня, 05:22
На Київ насуваються справжні морози
Коли в Києві буде -17? Детальний прогноз на найближчі дні
8 сiчня, 17:14
У зв’язку з аварійною ситуацією всі поїзди в регіоні переведені на резервну теплотягу
«Укрзалізниця» перейшла на резервну тягу через масштабні знеструмлення на Дніпропетровщині та Запоріжжі
7 сiчня, 23:22
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту
Україну накрили екстремальні погодні умови
6 сiчня, 08:47

Події в Україні

Втрати ворога станом на 27 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 27 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Затримки до восьми годин. «Укрзалізниця» повідомила, які потяги запізнюються через негоду
Затримки до восьми годин. «Укрзалізниця» повідомила, які потяги запізнюються через негоду
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 27 січня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 27 січня 2026
Пісторіус заявив, що Німеччина більше не постачатиме Україні Patriot
Пісторіус заявив, що Німеччина більше не постачатиме Україні Patriot
Губернатор Ленінградської області попросив Путіна добити Україну
Губернатор Ленінградської області попросив Путіна добити Україну

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Вчора, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Вчора, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua