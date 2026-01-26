Україну накрила ожеледь

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту

Сьогодні, 26 січня, у південно-західній частині, на Черкащині, Кіровоградщині, Житомирщині, Київщині та Херсонщині ожеледь. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

На мапі нижче виділені області, де наразі спостерігаються опади. Світло- та темно-блакитними відтінками показані зони легких і помірних дощів.

Водночас у деяких областях вночі очікується мороз.

Нагадаємо, що 27 січня в центральних, більшості північних та південних областей ожеледь. Водночас на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Як повідомлялося, цього тижня в Україні пануватиме справжня зимова погода. Очікується стабільно низька температура повітря з нічними морозами та періодичні опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Найбільш інтенсивні снігопади прогнозуються в середині тижня, а на дорогах зберігатиметься ожеледиця.