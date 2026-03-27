Синоптики оголосили І рівень небезпеки: яких областей стосується

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Завтра, 28 березня у південно-східній частині та на Харківщині вночі та вранці туман, видимість 200-500 м. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Через туман у вказаних областях оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні мапа: Український гідрометеорологічний центр

«Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях», – наголошують синоптики.

Як відомо, цього тижня в Україні спостерігатиметься класична березнева погода. Після відносного потепління на початку тижня очікується чергове вторгнення прохолодного повітря, що принесе дощі, а подекуди й мокрий сніг. Температурні показники будуть суттєво різнитися залежно від регіону.

Зауважимо, 27 березня в Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме. На південному сході та півдні країни вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°, в Карпатах 7-12°.