Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні без опадів та до +18°: прогноз погоди на 5 квітня 2026

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні без опадів та до +18°: прогноз погоди на 5 квітня 2026
фото: glavcom.ua

У неділю, 5 квітня, в Україні очікується тепла та суха погода, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, мінлива хмарність. Без опадів, лише на південному сході та сході країни вночі місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла; вдень 11-16°, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті до 19°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°.

У Київській області та столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.

До слова, в Україні напередодні Великодня очікується нестабільна погода: із похолоданням, туманами та навіть нічними заморозками. 

Читайте також:

Теги: погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на 7 березня
В Україні без опадів: прогноз погоди на 7 березня 2026
7 березня, 06:00
У Києві без опадів
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
8 березня, 05:59
Прогноз погоди на тиждень 16 – 22 березня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 16 – 22 березня 2026 року
15 березня, 21:00
Прогноз погоди на тиждень 23 – 29 березня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 23 – 29 березня 2026 року
22 березня, 20:00
Аналітики виділили сім категорій товарів, вартість яких може стати рекордною через погодні аномалії
Сім популярних овочів та фруктів, які стануть розкішшю через аномальну погоду
26 березня, 14:43
В Україні без опадів: погода на 27 березня
В Україні без опадів: погода на 27 березня
27 березня, 05:59
Прогноз погоди на 30 березня
В Україні незначне похолодання, місцями дощитиме: прогноз погоди на 30 березня 2026
30 березня, 06:00
Африканський пил періодично досягає півдня Європи через атмосферні потоки
Острів Крит накрила потужна хвиля пилу (фото)
2 квiтня, 13:52
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 квітня 2026
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 квітня 2026
3 квiтня, 05:59

Суспільство

Окупанти атакували Чернігівщину: пошкоджено енергооб'єкт
Окупанти атакували Чернігівщину: пошкоджено енергооб'єкт
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 6 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 квітня 2026: традиції та молитва
Коли можливий розпад Росії та що його спричинить – історик озвучив головний фактор
Коли можливий розпад Росії та що його спричинить – історик озвучив головний фактор
Прогноз погоди на тиждень 6 – 12 квітня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 6 – 12 квітня 2026 року
Показала окупантам, де сховано військову форму свекрів. Засуджена за держзраду жінка розповіла про співпрацю з РФ
Показала окупантам, де сховано військову форму свекрів. Засуджена за держзраду жінка розповіла про співпрацю з РФ

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua