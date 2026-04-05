В Україні без опадів та до +18°: прогноз погоди на 5 квітня 2026

В Україні 5 квітня 2026 року вдень до +13-18°

У неділю, 5 квітня, в Україні очікується тепла та суха погода, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, мінлива хмарність. Без опадів, лише на південному сході та сході країни вночі місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла; вдень 11-16°, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті до 19°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°.

У Київській області та столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.

До слова, в Україні напередодні Великодня очікується нестабільна погода: із похолоданням, туманами та навіть нічними заморозками.