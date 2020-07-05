В Україні у тестовому режимі відкриють дитячий табір – МОЗ



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На Херсонщині відкриють «пілотний» дитячий табір

У постанові про адаптивний карантин до 31 липня діяльність дитячих таборів заборонена

У Херсонській області планується відкрити у тестовому режимі дитячий табір, який працюватиме з дотриманням вимог, розроблених фахівцями МОЗ.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Ми з обережністю ставимося до відкриття (літніх таборів - ред.). Зараз прописали норми, зустрілися з певними асоціаціями... Думаю, в Херсонській області, одній з перших, зробимо «пілот», спробуємо відкрити зміну відпочинку, не більше 14 днів, для дітей з області», — сказав він.

Ляшко нагадав, що в постанові про адаптивний карантин до 31 липня діяльність дитячих таборів заборонена, оскільки під час організованого відпочинку дітей часто відбуваються спалахи не лише повітряно-крапельних інфекцій, а й гострих кишкових.

У цьому контексті він згадав про спалах кишкової інфекції серед дітей віком до 12 років на базі у Кирилівці, яка «не дослухалась до вимог карантину і відкрилася без дозвільних документів».

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що відкриття дитячих оздоровчих таборів в Україні заборонено до 31 липня 2020 року.

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