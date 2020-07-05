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    В Україні у тестовому режимі відкриють дитячий табір – МОЗ

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    <p>На Херсонщині відкриють &laquo;пілотний&raquo; дитячий табір</p> - В Україні у тестовому режимі відкриють дитячий табір – МОЗ

    На Херсонщині відкриють «пілотний» дитячий табір

    У постанові про адаптивний карантин до 31 липня діяльність дитячих таборів заборонена

    У Херсонській області планується відкрити у тестовому режимі дитячий табір, який працюватиме з дотриманням вимог, розроблених фахівцями МОЗ.

    Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу «Україна 24».

    «Ми з обережністю ставимося до відкриття (літніх таборів - ред.). Зараз прописали норми, зустрілися з певними асоціаціями... Думаю, в Херсонській області, одній з перших, зробимо «пілот», спробуємо відкрити зміну відпочинку, не більше 14 днів, для дітей з області», — сказав він.

    Ляшко нагадав, що в постанові про адаптивний карантин до 31 липня діяльність дитячих таборів заборонена, оскільки під час організованого відпочинку дітей часто відбуваються спалахи не лише повітряно-крапельних інфекцій, а й гострих кишкових.

    У цьому контексті він згадав про спалах кишкової інфекції серед дітей віком до 12 років на базі у Кирилівці, яка «не дослухалась до вимог карантину і відкрилася без дозвільних документів».

    Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що відкриття дитячих оздоровчих таборів в Україні заборонено до 31 липня 2020 року.

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    Нагадаємо, станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж 4 липня (914). Загалом Covid-19 підхопили 48,5 тис. українців.

    Міністерство охорони здоров'я діти Херсонщина Україна карантин табір Віктор Ляшко
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