Пункти обігріву на трасах Київщини: де можна перечекати погіршення погоди 8-10 січня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Дорога у Василькові. 7 січня 2025 року
фото: glavcom.ua

Через снігопади та ожеледицю на Київщині розгорнуто шість мобільних пунктів обігріву. Дізнайтеся адреси пунктів обігріву на трасах М-01, М-03, М-05, М-06  

На Київську область насувається значне погіршення погодних умов. За прогнозами синоптиків, до 10 січня в регіоні очікуються різкі перепади температури, снігопади, мокрий сніг із дощем, а також туман та ожеледиця. Через складну ситуацію на дорогах область готує заходи безпеки для водіїв. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної військової адміністрації.

Обмеження для вантажівок

Щоб уникнути заторів та аварій на під’їздах до столиці, правоохоронці можуть тимчасово обмежити в’їзд великогабаритного транспорту до Києва.

Для водіїв фур, яким доведеться перечекати негоду, на автомобільних дорогах державного значення вже визначено 56 спеціальних місць для відстою транспорту. Ці майданчики розташовані на ключових маршрутах області.

Де працюють мобільні пункти обігріву

На території шести районів області – Білоцерківського, Бориспільського, Фастівського, Обухівського, Броварського та Бучанського – розгортають шість мобільних пунктів допомоги. Вони обладнані генераторами та тепловими гарматами. Тут водії можуть зігрітися, випити гарячого чаю та перепочити.

Адреси розташування пунктів на автодорогах:

  • М-01 Київ–Чернігів–Нові Яриловичі (км 56+100);
  • М-03 Київ–Харків–Довжанський (км 117+400, км 118+200);
  • М-05 Київ-Одеса (км 40+800);
  • М-05 Київ-Одеса (км 89+026);
  • М-06 Київ-Чоп (км 63+600);
  • КРУГ на м. Кагарлик (перетин автошляхів Н01 та Н-02).

Нагадаємо, український гідрометцентр попереджає про суттєве погіршення погодних умов у столиці протягом найближчих двох діб. У четвер, 8 січня, очікується значний мокрий сніг із дощем, ожеледь та ожеледиця на дорогах. Негода посилиться 9 січня, коли синоптики прогнозують значний сніг та хуртовини, що відповідає першому рівню небезпечності. Через такі прогнози міська влада попереджає про можливе обмеження в’їзду для великогабаритного транспорту, щоб мінімізувати затори та дати змогу працювати снігоприбиральній техніці. 

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
