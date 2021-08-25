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    Прохолодно і дощі: прогноз погоди в Україні на 25 серпня

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    У північних, більшості центральних, уночі й у західних областях короткочасні дощі, грози - Прохолодно і дощі: прогноз погоди в Україні на 25 серпня
    У північних, більшості центральних, уночі й у західних областях короткочасні дощі, грози
    Фото: Главком

    У південних областях в середу буде найспекотніше

    У середу, 25 серпня, в Україні очікується переважно дощова погода. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні у південно-західній частині, центральних, вночі і в північних областях очікуються короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

    У південних областях в середу буде найспекотніше. Там обіцяють +26...+29. Така ж ситуація буде у східних регіонах.

    У Центрі та на Півночі України буде вже холодніше. Температура повітря коливатиметься від +20 до +26 градусів. Натомість на Заході буде відносно холодно: прогнозують всього +17...+19.

    Прогноз погоди в Україні на 25 серпня
    Прогноз погоди в Україні на 25 серпня

    Температура вночі 10-16°, на узбережжі морів 17-19°, вдень 21-27°.

    У Києві 25 серпня очікується короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.

    Раніше народний синоптик спрогнозував, яким буде вересень.

    Також нагадаємо, що у вересні буде дві сильні магнітні бурі: коли та як захиститися.

    Нагадаємо, раніше Леонід Горбань розповів, що в Україні перші морози можуть вдарити вже в жовтні, а в листопаді передбачається сніг. Зима 2021-2022 повинна бути морозною і сніжною.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря дощ
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    Прохолодно і дощі: прогноз погоди в Україні на 25 серпня