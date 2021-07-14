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    В Україні підтвердили два нові випадки Covid-штаму «Дельта»

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    Результати дослідження прибули в Україну з&nbsp;Європейської лабораторії - В Україні підтвердили два нові випадки Covid-штаму «Дельта»
    Результати дослідження прибули в Україну з Європейської лабораторії
    Фото з відкритих джерел

    Штам виявили у сімʼї, яка приїхала із Санкт-Петербургу до родичів

    На Закарпатті у двох людей лабораторно підтвердили «Дельта»-штам коронавірусу. Обидва пацієнти лікувалися в обласній інфекційній лікарні Ужгорода. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на директора медустанови Михайла Поляка.

    «24 червня ми відсилали чотири аналізи людей, у яких підозрювали Дельта-штам у Київ, а Київ – на дослідження в Європейську лабораторію. Два результати прийшли позитивні, ще на два результати очікуємо. Коли вони будуть – не знаємо», – розповів Поляк.

    Журналісту Віталій Глаголі Поляк уточнив, що штам виявили у сімʼї, яка приїхала із Санкт-Петербургу до родичів.

    «Чоловік раніше перехворів в Росії, а от його дружина вже хворіла тут і два тижні провела в реанімації інфекційної лікарні. Крім того, із такими ж симптомами в лікарню потрапили і батьки цього закарпатця», – заявив директор медустонови.

    Раніше повідомлялося, що на Закарпатті у двох жінок, які повернулися з РФ і захворіли, підозрювали штам коронавірусу «Дельта».

    До слова, вірусологиня назвала два сценарії боротьби з коронавірусом.

    Як відомо, наразі у багатьох країнах світу інтенсивно поширюється більш заразний штам Covid-19 «дельта». Його вперше виявили в Індії. Однак щоб уникнути назви штамів за географічною ознакою, в ВООЗ ввели їх позначення за літерами грецького алфавіту.

    Генсек ООН Антоніу Гутерреш повідомив, що пандемія Covid-19 далека до завершення – SARS-CoV-2 поширюється швидше за вакцину.

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    Теги: Росія Закарпаття лікарня Україна аналізи коронавірус
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    В Україні підтвердили два нові випадки Covid-штаму «Дельта»