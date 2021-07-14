В Україні підтвердили два нові випадки Covid-штаму «Дельта»

Штам виявили у сімʼї, яка приїхала із Санкт-Петербургу до родичів

На Закарпатті у двох людей лабораторно підтвердили «Дельта»-штам коронавірусу. Обидва пацієнти лікувалися в обласній інфекційній лікарні Ужгорода. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на директора медустанови Михайла Поляка.

«24 червня ми відсилали чотири аналізи людей, у яких підозрювали Дельта-штам у Київ, а Київ – на дослідження в Європейську лабораторію. Два результати прийшли позитивні, ще на два результати очікуємо. Коли вони будуть – не знаємо», – розповів Поляк.

Журналісту Віталій Глаголі Поляк уточнив, що штам виявили у сімʼї, яка приїхала із Санкт-Петербургу до родичів.

«Чоловік раніше перехворів в Росії, а от його дружина вже хворіла тут і два тижні провела в реанімації інфекційної лікарні. Крім того, із такими ж симптомами в лікарню потрапили і батьки цього закарпатця», – заявив директор медустонови.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті у двох жінок, які повернулися з РФ і захворіли, підозрювали штам коронавірусу «Дельта».

До слова, вірусологиня назвала два сценарії боротьби з коронавірусом.

Як відомо, наразі у багатьох країнах світу інтенсивно поширюється більш заразний штам Covid-19 «дельта». Його вперше виявили в Індії. Однак щоб уникнути назви штамів за географічною ознакою, в ВООЗ ввели їх позначення за літерами грецького алфавіту.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш повідомив, що пандемія Covid-19 далека до завершення – SARS-CoV-2 поширюється швидше за вакцину.