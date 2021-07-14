Спортсмени з Росії привезли на Олімпіаду в Токіо коронавірус

Жіночу команду нейтральних спортсменів з регбі, яка прибула в Японію, ізолювали від решти учасників

Збірна нейтральних спортсменів з регбі, яка представлятиме на Олімпіаді в Токіо колишню команду Росії, ізольована в Японії на два дні через коронавірус у співробітника команди. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

«Массажиста відвезли в госпіталь, команда ізольована. Найближчі два дні всі гравці будуть проходити щоденні тести. Якщо вони будуть негативними, то команду випустять», – повідомив генеральний менеджер команди Олексій Грамотнєв.

Через допінговий скандал Росія до грудня 2022 року дискваліфікована від участі в Олімпійських іграх і чемпіонатах світу. Це не повна заборона. Російські спортсмени візьмуть участь в Олімпіаді в Токіо, але в статусі нейтральних спортсменів під прапором Олімпійського комітету. Їм заборонено використовувати національну символіку. З прапором можуть сидіти лише уболівальники, проте, як відомо, любителі спорту з інших країн на Ігри не потраплять.

Тим часом росіянам видали інструкцію, як на Олімпіаді відповідати на запитання про Крим, Донбас і допінг.