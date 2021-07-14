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    Спортсмени з Росії привезли на Олімпіаду в Токіо коронавірус

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    Для російських регбісток Олімпіада розпочалася з ізоляції - Спортсмени з Росії привезли на Олімпіаду в Токіо коронавірус
    Для російських регбісток Олімпіада розпочалася з ізоляції
    Фото з відкритих джерел

    Жіночу команду нейтральних спортсменів з регбі, яка прибула в Японію, ізолювали від решти учасників

    Збірна нейтральних спортсменів з регбі, яка представлятиме на Олімпіаді в Токіо колишню команду Росії, ізольована в Японії на два дні через коронавірус у співробітника команди. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

    «Массажиста відвезли в госпіталь, команда ізольована. Найближчі два дні всі гравці будуть проходити щоденні тести. Якщо вони будуть негативними, то команду випустять», – повідомив генеральний менеджер команди Олексій Грамотнєв.

    Через допінговий скандал Росія до грудня 2022 року дискваліфікована від участі в Олімпійських іграх і чемпіонатах світу. Це не повна заборона. Російські спортсмени візьмуть участь в Олімпіаді в Токіо, але в статусі нейтральних спортсменів під прапором Олімпійського комітету. Їм заборонено використовувати національну символіку. З прапором можуть сидіти лише уболівальники, проте, як відомо, любителі спорту з інших країн на Ігри не потраплять.

    Тим часом росіянам видали інструкцію, як на Олімпіаді відповідати на запитання про Крим, Донбас і допінг.

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    Теги: Олімпіада коронавірус
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    Спортсмени з Росії привезли на Олімпіаду в Токіо коронавірус