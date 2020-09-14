Спалах Covid-19 можна передбачити за допомогою пошукових запитів у Google



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Спалах Covid-19 можна передбачити за допомогою пошукових запитів у Google

Спеціалісти вивчили запити інтернет-користувачів з 15 штатів США, використовуючи сервіс Google Trends

Дослідники Масачусетської загальної лікарні дійшли висновку, що спалах Covid-19 можна передбачити завдяки запитам, які цікавлять користувачів пошукової системи Google. Вони простежили зв'язок між ростом захворювання і збільшенням запитів на тему проблем зі шлунково-кишковим трактом.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому на сайті лікарні.

Спеціалісти вивчили запити інтернет-користувачів з 15 штатів США, використовуючи сервіс Google Trends, і порівняли їх з зареєстрованими даними захворюваності Covid-19 у цих штатах за період від 20 січня до 20 квітня 2020 року.

Так, вдалося виявити найсильнішу кореляцію між пошуковими запитами «агевзія«, «порушення апетиту», «діарея» та зростанням кількості випадків коронавірусу у п'ятьох штатах з найбільшим рівнем захворюваності. З огляду на різницю у часі, найбільш сильна кореляція була з різницею три-чотири тижні між ростом інтересу і спалахом Covid-19. Тобто приблизно за місяць до зростання захворюваності на коронавірус користувачі Інтернету почали більше «гуглити» симптоми недуги.

Втрата апетиту і здатності розрізняти смаки, болі в животі і діарея є одними з поширених симптомів коронавірусу, йдеться в дослідженні: «Наші дані акцентують на важливості шлунково-кишкових симптомів як потенційних провісників зараження Covid-19 і вказують на те, що Google Trends може бути цінним інструментом прогнозування пандемій».

Дослідники також зазначили, що 2009 року працівники Google вже показували, як можна оцінити щотижневу активність сезонного грипу, відстежуючи запити в Інтернеті щодо його симптомів.