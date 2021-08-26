  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В Україні подорожчає свинина: експерти розповіли, чому

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На ціну впливатиме висока конкуренція, ціни на корми та погодні умови - В Україні подорожчає свинина: експерти розповіли, чому
    На ціну впливатиме висока конкуренція, ціни на корми та погодні умови
    Фото з відкритих джерел

    Як правило, ціна на «живця» досягає свого максимуму на межі сезонів чи у першій половині вересня

    У вересні українцям слід очікувати зростання споживчих цін на свинину. Високі закупівельні ціни на корми та спекотна погода впливають на швидкість досягнення тваринами звичної забійної кондиції, а це, в свою чергу, позначається на обсягах товарних партій від виробників свинини. Про це повідомляє «Агробізнес сьогодні».

    За інформацією видання, минулого тижня закупівельні ціни на свиней забійних кондицій у середньому склали 47-48 грн за 1 кг. До кінця серпня імовірність подорожчання невисока, але з початку осені ціна традиційно зростатиме.

    «2022 рік стане непростим для свинарів: корми і зараз коштують дорого і, можливо, ще подорожчають, є дешевша імпортна свинина з ЄС, Канади, Бразилії і США та дешевша українська курятина, а купівельна спроможність населення залишається низькою. Лише консолідація вирощування і переробки здатна не допустити негативні сценарії для галузей», – зазначають у Асоціації «М’ясної галузі».

    В Асоціації «Свинарі України» також передбачають подорожчання свиней на ринку живця, яке неодмінно позначиться і на вартості свинини на споживчому ринку.

    «Спекотні погодні умови пригнічують апетит свиней, відповідно падає показник середньодобових приростів, а значить тваринам потрібно більше часу для досягнення звичної забійної кондиції. Як наслідок, обсяги товарних партій від виробників свинини та середня забійна маса тварин меншають, що відповідно впливає на загальну пропозицію м’яса свиней» – вважають аналітики АСУ.

    Нагадаємо, в Україні зменшилась кількість яєць – за даними Держстату, за рік виробництво впало на 15%. А от їхня вартість лише зростає.

    Читайте також:
    Теги: свині м'ясо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні подорожчає свинина: експерти розповіли, чому