В Україні подорожчає свинина: експерти розповіли, чому

На ціну впливатиме висока конкуренція, ціни на корми та погодні умови

Як правило, ціна на «живця» досягає свого максимуму на межі сезонів чи у першій половині вересня

У вересні українцям слід очікувати зростання споживчих цін на свинину. Високі закупівельні ціни на корми та спекотна погода впливають на швидкість досягнення тваринами звичної забійної кондиції, а це, в свою чергу, позначається на обсягах товарних партій від виробників свинини. Про це повідомляє «Агробізнес сьогодні».

За інформацією видання, минулого тижня закупівельні ціни на свиней забійних кондицій у середньому склали 47-48 грн за 1 кг. До кінця серпня імовірність подорожчання невисока, але з початку осені ціна традиційно зростатиме.

«2022 рік стане непростим для свинарів: корми і зараз коштують дорого і, можливо, ще подорожчають, є дешевша імпортна свинина з ЄС, Канади, Бразилії і США та дешевша українська курятина, а купівельна спроможність населення залишається низькою. Лише консолідація вирощування і переробки здатна не допустити негативні сценарії для галузей», – зазначають у Асоціації «М’ясної галузі».

В Асоціації «Свинарі України» також передбачають подорожчання свиней на ринку живця, яке неодмінно позначиться і на вартості свинини на споживчому ринку.

«Спекотні погодні умови пригнічують апетит свиней, відповідно падає показник середньодобових приростів, а значить тваринам потрібно більше часу для досягнення звичної забійної кондиції. Як наслідок, обсяги товарних партій від виробників свинини та середня забійна маса тварин меншають, що відповідно впливає на загальну пропозицію м’яса свиней» – вважають аналітики АСУ.

Нагадаємо, в Україні зменшилась кількість яєць – за даними Держстату, за рік виробництво впало на 15%. А от їхня вартість лише зростає.

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