Після спаду в Києві більш як удвічі зросла кількість нових випадків Covid-19

В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві

За минулу добу, 25 січня, у Києві коронавірус виявлено у 375 людей. Це на 229 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 24 січня було 146 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 126639 випадків захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 58513 осіб, померли 2283 особи.

У Київській області зафіксовано 67942 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 78 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 102 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 51738 осіб, померли 1104 людини.

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1197107 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 25 січня зафіксовано 2779 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 25 січня у Києві було підтверджено 126264 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 146 осіб.

У Київській області було 67864 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 102 нових хворих.

Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.