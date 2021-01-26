  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Після спаду в Києві більш як удвічі зросла кількість нових випадків Covid-19

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Лікарі швидкої шпиталізують хворих на коронавірус, що мають ускладнення - Після спаду в Києві більш як удвічі зросла кількість нових випадків Covid-19
    Лікарі швидкої шпиталізують хворих на коронавірус, що мають ускладнення
    Фото: Главком

    В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві

    За минулу добу, 25 січня, у Києві коронавірус виявлено у 375 людей. Це на 229 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 24 січня було 146 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 126639 випадків захворювання на Covid-19.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 58513 осіб, померли 2283 особи.

    У Київській області зафіксовано 67942 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 78 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 102 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 51738 осіб, померли 1104 людини.

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1197107 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 25 січня зафіксовано 2779 хворих на коронавірус. 

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 25 січня у Києві було підтверджено 126264 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 146 осіб.  

    У Київській області було 67864 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 102 нових хворих. 

    Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.

    Теги: Київ статистика Київщина Максим Степанов епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies