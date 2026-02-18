Головна Київ Новини
search button user button menu button

Сніг та ожеледиця у Києві: 19 лютого оголошено I рівень небезпечності

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Сніг та ожеледиця у Києві: 19 лютого оголошено I рівень небезпечності
Влада закликає киян дотримуватись порад під час ожеледиці та бути обережними, пересуваючись містом
фото: glavcom.ua

У столиці та регіоні йтиме вночі помірний, вдень місцями невеликий сніг

Завтра, 19 лютого, в Києві та області на дорогах очікується ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр, інформує «Главком».

Також синоптики прогнозують у Києві хмарну погоду, вночі помірний, вдень місцями невеликий сніг, вітер переважно західний, 7-12 м/с, температура вночі 9-11° та вдень 4-6° морозу.

Для уникнення травматизму киян закликають дотримуватись порад під час ожеледиці та бути обережними, пересуваючись містом.

Поради водіям:

  • дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;
  • при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
  • не забувайте вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
  • під час погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами;
  • не залишайте авто на тротуарах, крайніх смугах доріг і на узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки;
  • у снігопади віддайте перевагу громадському транспорту.

Поради пішоходам:

  • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
  • не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, а й тяжких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще тримати рівновагу;
  • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
  • будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
  • враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів.

Нагадаємо, у Києві інспектори з благоустрою перейшли на посилений режим контролю через ожеледицю та снігопади. Лише за одну добу, 17 лютого, посадовці виписали сотні приписів та протоколів власникам територій, які перетворили тротуари на ковзанку. За результатами перевірок інспектори внесли 377 приписів за неякісне прибирання снігу. На тих, хто проігнорував вимоги, склали 67 адміністративних протоколів. Ще понад 259 балансоутримувачів отримали офіційні пам'ятки з роз’ясненнями обов’язків щодо утримання територій у зимовий період.

Така активність контролюючих органів пов’язана з критичною ситуацією в місті. Як повідомляв «Главком», напередодні столична прокуратура оголосила підозри дев’ятьом керівникам комунальних служб. Їх звинувачують у службовій недбалості, що призвела до масового травматизму мешканців.

Теги: Київ водій автомобіль вітер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок падіння уламків у кількох районах столиці зафіксовано пожежі та пошкодження будівель
Атака на Київ: з'явились перші кадри наслідків
24 сiчня, 03:56
Під час нічного масованого комбінованого обстрілу Києва однією з цілей стала шоколадна фабрика Roshen
У Києві постраждала фабрика Roshen через нічний обстріл (фото, відео)
24 сiчня, 07:26
У Києві 88 тис. родин без світла через нічну атаку
У Києві 88 тис. родин без світла через нічну атаку
24 сiчня, 10:29
Замість прогулянки, Настя дихає повітрям на загальному балконі
Вагітна киянка стала полонянкою свого житла
18 сiчня, 19:15
Кияни підзаряджають пристрої у пункті незламності, січень 2026 року
Чи можна заряджати станції типу EcoFlow у пунктах незламності? Відповідь рятувальників
23 сiчня, 14:03
Для відвідування буде доступною лише територія Верхньої лаври
Києво-Печерська лавра відновлює роботу з 31 січня: які об'єкти будуть доступні
30 сiчня, 17:51
На Оболоні горить трансформатор біля житлового будинку. 9 лютого 2025 року
На Оболоні через вибух трансформатора спалахнула пожежа
9 лютого, 08:40
Підліток зі зламаною ногою два тижні сидів у квартирі без їжі на столичній Оболоні
На два тижні покинула вдома сина зі зламаною ногою: яке покарання загрожує горе-матері
11 лютого, 10:47
І поліціянти, і медики намагалися реанімувати чоловіка, але марно
У Києві під час затримання помер чоловік. Поліцейські показали відео з нагрудних камер
14 лютого, 16:56

Новини

Сніг та ожеледиця у Києві: 19 лютого оголошено I рівень небезпечності
Сніг та ожеледиця у Києві: 19 лютого оголошено I рівень небезпечності
Генсек Ради Європи відвідав пошкоджену російськими атаками ТЕЦ у Києві (фото)
Генсек Ради Європи відвідав пошкоджену російськими атаками ТЕЦ у Києві (фото)
Зберігав гранати у власному будинку: жителю Фастівщини загрожує в'язниця
Зберігав гранати у власному будинку: жителю Фастівщини загрожує в'язниця
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Вітряних горах за 6 тис. грн (фото)
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Вітряних горах за 6 тис. грн (фото)
Зйомка порно та насильство над сусідськими дітьми: перед судом постане 57-річний киянин
Зйомка порно та насильство над сусідськими дітьми: перед судом постане 57-річний киянин
Парковка за 3,6 млн грн, яка так і не запрацювала: посадовцю КМДА повідомлено про підозру
Парковка за 3,6 млн грн, яка так і не запрацювала: посадовцю КМДА повідомлено про підозру

Новини

Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Сьогодні, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua