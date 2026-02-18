Сніг та ожеледиця у Києві: 19 лютого оголошено I рівень небезпечності

Влада закликає киян дотримуватись порад під час ожеледиці та бути обережними, пересуваючись містом

У столиці та регіоні йтиме вночі помірний, вдень місцями невеликий сніг

Завтра, 19 лютого, в Києві та області на дорогах очікується ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр, інформує «Главком».

Також синоптики прогнозують у Києві хмарну погоду, вночі помірний, вдень місцями невеликий сніг, вітер переважно західний, 7-12 м/с, температура вночі 9-11° та вдень 4-6° морозу.

Для уникнення травматизму киян закликають дотримуватись порад під час ожеледиці та бути обережними, пересуваючись містом.

Поради водіям:

дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

під час погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами;

не залишайте авто на тротуарах, крайніх смугах доріг і на узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки;

у снігопади віддайте перевагу громадському транспорту.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, а й тяжких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще тримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів.

Нагадаємо, у Києві інспектори з благоустрою перейшли на посилений режим контролю через ожеледицю та снігопади. Лише за одну добу, 17 лютого, посадовці виписали сотні приписів та протоколів власникам територій, які перетворили тротуари на ковзанку. За результатами перевірок інспектори внесли 377 приписів за неякісне прибирання снігу. На тих, хто проігнорував вимоги, склали 67 адміністративних протоколів. Ще понад 259 балансоутримувачів отримали офіційні пам'ятки з роз’ясненнями обов’язків щодо утримання територій у зимовий період.

Така активність контролюючих органів пов’язана з критичною ситуацією в місті. Як повідомляв «Главком», напередодні столична прокуратура оголосила підозри дев’ятьом керівникам комунальних служб. Їх звинувачують у службовій недбалості, що призвела до масового травматизму мешканців.