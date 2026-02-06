Синоптики попередили про небезпечне погіршення погоди у деяких областях

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Сьогодні, 6 лютого, в Рівненській, Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях ожеледь, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

У цих областях оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – попереджають синоптики.

Нагадаємо, сьогодні, 6 лютого, в Україні хмарно, в деяких областях невеликий сніг. В Україні, крім сходу, вночі й південного сходу, невеликий сніг, на заході та південному заході країни з дощем, в Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, вдень і місцями в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях ожеледь.

Як відомо, цього тижня Україна залишатиметься під впливом арктичного повітря. Опади у вигляді снігу будуть переважно невеликими та локальними.

Як повідомлялося, в Україні найближчим часом очікується зниження температури. Однак після цього знову прогнозують суттєве посилення морозів.