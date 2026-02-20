Головна Країна Події в Україні
Частину областей може підтопити через потепління: кому підготуватися

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Частину областей може підтопити через потепління: кому підготуватися
ДСНС прогнозує часткове затоплення сільгоспугідь, господарських об'єктів, а також ліній зв’язку
фото: ДСНС (ілюстративне)

За словами рятувальників, через відлигу та опади очікується підйом води

Упродовж 20–25 лютого очікується підвищення рівнів води та можливі підтоплення у кількох областях України. Жовтий та помаранчевий рівні небезпеки оголошені у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Харківській та Черкаська області, а також на Волині та Поліссі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що підвищення рівня води прогнозується на річках Савранка, Кодима, Велика Вись, Чорний Ташлик, Мертвовід, Інгул, Південний Буг (ділянка Олександрівка – Миколаїв), Уди, Лопань, Мерло, Сіверський Донець (пости Зміїв та Ізюм) та суббасейні Прип’яті.

Через відлигу та опади очікується послаблення льоду та підйом води. Можливе часткове затоплення сільгоспугідь, господарських об'єктів, а також ліній зв’язку та електрифікації у прирічкових зонах.

«Закликаємо жителів прибережних зон бути пильними та враховувати цю інформацію при плануванні господарської діяльності. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101», – кажуть надзвичайники.

Нагадаємо, під час засідання Кабінету міністрів премʼєр-міністерка Юлія Свириденко доручила відповідальним органам разом з ОВА підготувати всі необхідні ресурси для проходження і подолання наслідків повеней та паводків протягом весни.

Як повідомлялося, різке потепління, затяжні дощі та масове танення снігу спричинили масштабні підтоплення у кількох регіонах України. Вода заходить у житлові будинки, затоплює вулиці міст та блокує транспортне сполучення. Найбільше постраждали Донеччина, Луганщина, Харківщина та Миколаївщина.

Ті, хто вижив, спорудили тимчасове укриття з брезенту та подали сигнал про допомогу
Вісім лижників загинули, одного шукають: деталі трагедії після лавини в Каліфорнії
Вчора, 01:23
Рух до та з пунктів пропуску буде призупинено
На кордоні з Молдовою буде обмежено рух через пункти пропуску
17 лютого, 18:12
Без світла залишилися 69 населених пунктів
На Полтавщині через негоду десятки сіл залишилися без світла
16 лютого, 23:26
Синоптики наголошують, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту
Небезпечні метеорологічні явища накрили низку регіонів: перелік областей
4 лютого, 09:14
Фігуристка Ангеліна Синькевич з Одеси станцювала на ковзанах біля театру
Фігуристка з Одеси покаталася на ковзанах посеред міста (відео)
29 сiчня, 18:07
Енергетики Київщини працюють у посиленому режимі
Масові обриви проводів через негоду: на Київщині тисячі родин без світла
29 сiчня, 16:06
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту
Синоптики попереджають про ожеледицю в Україні: коли чекати негоди
26 сiчня, 17:18
Аварія сталася на тлі сильного снігового шторму, який накрив значну частину Сполучених Штатів
У США розбився бізнес-джет
26 сiчня, 07:17
Нинішній січень може виявитися холоднішим за кліматичну норму
Коли востаннє в Україні був такий холодний січень? Відповідь Укргідрометцентру
20 сiчня, 20:48

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
