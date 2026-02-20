Частину областей може підтопити через потепління: кому підготуватися

За словами рятувальників, через відлигу та опади очікується підйом води

Упродовж 20–25 лютого очікується підвищення рівнів води та можливі підтоплення у кількох областях України. Жовтий та помаранчевий рівні небезпеки оголошені у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Харківській та Черкаська області, а також на Волині та Поліссі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що підвищення рівня води прогнозується на річках Савранка, Кодима, Велика Вись, Чорний Ташлик, Мертвовід, Інгул, Південний Буг (ділянка Олександрівка – Миколаїв), Уди, Лопань, Мерло, Сіверський Донець (пости Зміїв та Ізюм) та суббасейні Прип’яті.

Через відлигу та опади очікується послаблення льоду та підйом води. Можливе часткове затоплення сільгоспугідь, господарських об'єктів, а також ліній зв’язку та електрифікації у прирічкових зонах.

«Закликаємо жителів прибережних зон бути пильними та враховувати цю інформацію при плануванні господарської діяльності. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101», – кажуть надзвичайники.

Нагадаємо, під час засідання Кабінету міністрів премʼєр-міністерка Юлія Свириденко доручила відповідальним органам разом з ОВА підготувати всі необхідні ресурси для проходження і подолання наслідків повеней та паводків протягом весни.

Як повідомлялося, різке потепління, затяжні дощі та масове танення снігу спричинили масштабні підтоплення у кількох регіонах України. Вода заходить у житлові будинки, затоплює вулиці міст та блокує транспортне сполучення. Найбільше постраждали Донеччина, Луганщина, Харківщина та Миколаївщина.