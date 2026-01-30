Вдарять морози до -28°. Якою буде погода на вихідні

Тепла погода 31 січня утримається лише на сході та півдні, але зі штормовим вітром і опадами

31 січня в окремих регіонах України ще збережеться плюсова температура, однак уже цього ж дня почнуться сильні морози. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис синоптикині Наталі Діденко.

31 січня денна температура повітря на Луганщині, Донеччині, у Запорізькій області та в Криму становитиме +1…+5 градусів. Водночас таке потепління супроводжуватиметься дощем, мокрим снігом та сильним штормовим вітром, через що воно не буде комфортним.

фото: Наталка Діденко/Facebook

У суботу з півночі в Україну почне надходити новий потужний антициклон, який поступово витіснятиме вологі циклонічні повітряні маси. Внаслідок цього в більшості областей уже пануватиме морозна погода.

Максимальна температура повітря вдень у суботу становитиме -6…-10 градусів, а на півночі та заході: -7…-12 градусів. Вітер північно-східного напрямку буде рвучким, місцями зі штормовими поривами, що істотно посилить відчуття холоду.

Опади 31 січня очікуються у центральних областях (окрім Вінниччини), на півдні та сході країни. На південному сході переважатиме дощ. У західних і північних регіонах істотних опадів не прогнозується.

У Києві останній день січня завершиться холодною погодою: уночі температура повітря знизиться до -14 градусів, удень: до -12.

Надалі морози в Україні лише посилюватимуться. На початку лютого вночі температура повітря може опускатися до -20…-28 градусів. Це стане другою хвилею сильного холоду.

Синоптики закликають громадян додатково утеплюватися та бути готовими до ускладнення погодних умов. Водночас вони наголошують на важливості взаємопідтримки та організації локальних джерел тепла.

Раніше синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні. У більшості північних та південних областей спостерігалася ожеледь.