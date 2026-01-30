Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Вдарять морози до -28°. Якою буде погода на вихідні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Вдарять морози до -28°. Якою буде погода на вихідні
Cиноптикиня Наталка Діденко прогнозує, що морози посилиляться до -28
фото: Наталка Діденко/Facebook

Тепла погода 31 січня утримається лише на сході та півдні, але зі штормовим вітром і опадами

31 січня в окремих регіонах України ще збережеться плюсова температура, однак уже цього ж дня почнуться сильні морози. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис синоптикині Наталі Діденко.

31 січня денна температура повітря на Луганщині, Донеччині, у Запорізькій області та в Криму становитиме +1…+5 градусів. Водночас таке потепління супроводжуватиметься дощем, мокрим снігом та сильним штормовим вітром, через що воно не буде комфортним.

Вдарять морози до -28°. Якою буде погода на вихідні фото 1
фото: Наталка Діденко/Facebook

У суботу з півночі в Україну почне надходити новий потужний антициклон, який поступово витіснятиме вологі циклонічні повітряні маси. Внаслідок цього в більшості областей уже пануватиме морозна погода.

Максимальна температура повітря вдень у суботу становитиме -6…-10 градусів, а на півночі та заході: -7…-12 градусів. Вітер північно-східного напрямку буде рвучким, місцями зі штормовими поривами, що істотно посилить відчуття холоду.

Опади 31 січня очікуються у центральних областях (окрім Вінниччини), на півдні та сході країни. На південному сході переважатиме дощ. У західних і північних регіонах істотних опадів не прогнозується.

У Києві останній день січня завершиться холодною погодою: уночі температура повітря знизиться до -14 градусів, удень: до -12.

Надалі морози в Україні лише посилюватимуться. На початку лютого вночі температура повітря може опускатися до -20…-28 градусів. Це стане другою хвилею сильного холоду.

Синоптики закликають громадян додатково утеплюватися та бути готовими до ускладнення погодних умов. Водночас вони наголошують на важливості взаємопідтримки та організації локальних джерел тепла.

Раніше синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні. У більшості північних та південних областей спостерігалася ожеледь.

Читайте також:

Теги: Україна Наталка Діденко погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вільні економічні зони: чому в Україні вони не спрацювали
Донбас після війни. Чи реальна ідея Трампа?
11 сiчня, 16:50
Путін і Росія: чому вони не можуть існувати разом
Чи здатна Росія відділитися від Путіна?
13 сiчня, 20:02
За рік Росія масово атакувала Україну ракетами, дронами й авіабомбами
РФ за рік випустила по Україні майже 2,5 тисячі ракет
31 грудня, 2025, 13:09
Путіну буде важче укласти угоду з Україною
Маринович про мирну угоду: У Путіна складніша ситуація, ніж у Зеленського
6 сiчня, 10:07
Прогноз погоди на 15 січня
В Україні мороз до -20°, подекуди сніжитиме – погода на 15 січня 2026
15 сiчня, 06:00
Україна знижує темпи експорту соняшникової олії. Мінекономіки назвало причини
Україна знижує темпи експорту соняшникової олії. Мінекономіки назвало причини
16 сiчня, 12:33
Командантська година залишиться через безпекові ризики
Комендантську годину в Україні не скасовуватимуть
15 сiчня, 14:16
Через знеструмлення у Києві стався збій в роботі пунктів моніторингу якості повітря
Через знеструмлення у Києві стався збій в роботі пунктів моніторингу якості повітря
21 сiчня, 16:22
У напрямку Куп’янська росіяни намагаються вести наступальні дії, проте успіху не мають
Окупанти намагаються прорвати кордон у одній із областей
25 сiчня, 15:58

Суспільство

Вдарять морози до -28°. Якою буде погода на вихідні
Вдарять морози до -28°. Якою буде погода на вихідні
«Сталевий фронт» Ріната Ахметова передав «Азову» засобів РЕБ на 161 млн грн
«Сталевий фронт» Ріната Ахметова передав «Азову» засобів РЕБ на 161 млн грн
«Українське диво». Журналістка розповіла, чим її здивувала «Укрзалізниця» в Польщі
«Українське диво». Журналістка розповіла, чим її здивувала «Укрзалізниця» в Польщі
Енергетичне перемир’я? Голова обласної ради розповів про зниження попиту на павербанки
Енергетичне перемир’я? Голова обласної ради розповів про зниження попиту на павербанки
Привласнення творів Івана Марчука. Донька легендарного художника розповіла, на чиєму вона боці
Привласнення творів Івана Марчука. Донька легендарного художника розповіла, на чиєму вона боці
Поліг під час виконання завдання на Сумщині. Згадаймо Андрія Шандру
Поліг під час виконання завдання на Сумщині. Згадаймо Андрія Шандру

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Сьогодні, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua