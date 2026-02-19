Головна Країна Суспільство
Коли в Україні потеплішає? Синоптикиня назвала дату

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Коли в Україні потеплішає? Синоптикиня назвала дату
фото: glavcom.ua

Сьогодні у деяких регіонах України оголошено І рівень небезпеки

Сьогодні, 19 лютого, в Україні очікується морозна погода та сильний вітер. А вже наступного тижня буде відчутне потепління. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

«З 23 лютого в Україні очікується відчутне потепління!», – наголосила Діденко.

Нагадаємо, 19 лютого згідно з прогнозом синоптиків, в Україні очікується хмарна погода з опадами та ожеледицею. У більшості регіонів пройде помірний сніг, а на сході та південному сході країни дощ із переходом у сніг.

Зауважимо, синоптики «Укргідрометцентру» попереджають про погіршення погодних умов 19 лютого. Значний сніг та хуртовини прогнозують вночі у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях.

Як повідомлялося, цього тижня в Україні спостерігатиметься боротьба між зимовим холодом та першими весняними проявами. Очікується значна вологість у вигляді мокрого снігу та дощу, а також ожеледиця на дорогах. Температурний режим буде неоднорідним: від нічних морозів до денних «плюсів».

Теги: прогноз погоди погода Наталка Діденко

