На Великдень в Україні очікуються заморозки: де оголосять ІІ рівень небезпеки

Уночі 11, 12 та 13 квітня в Україні на поверхні грунту заморозки 0-3°С

Синоптики попереджають про стихійні метеорологічні явища по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Уночі 11, 12 та 13 квітня в Україні на поверхні грунту заморозки 0-3°С. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Також у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, вночі 11 квітня і в Миколаївській та Одеській, 12 квітня і в Харківській областях заморозки в повітрі 0-3°С. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

«Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам», – наголошують синоптики.

