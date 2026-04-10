На Великдень в Україні очікуються заморозки: де оголосять ІІ рівень небезпеки

Наталія Порощук
Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Уночі 11, 12 та 13 квітня в Україні на поверхні грунту заморозки 0-3°С

Синоптики попереджають про стихійні метеорологічні явища по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Уночі 11, 12 та 13 квітня в Україні на поверхні грунту заморозки 0-3°С. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Також у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, вночі 11 квітня і в Миколаївській та Одеській, 12 квітня і в Харківській областях заморозки в повітрі 0-3°С. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

«Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам», – наголошують синоптики.

Як повідомлялося, киянам та мешканцям області варто готуватися до чергового зниження температури. Холодний фронт не залишить регіон і після вихідних: синоптики прогнозують сильні заморозки на початку наступного тижня.

До слова, в Україні напередодні Великодня буде нестабільна погода: із похолоданням, туманами та навіть нічними заморозками. Про це у коментарі «Главкому» розповів заступник начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометцентру Іван Семиліт.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

