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    Резніков заспокоїв «слуг народу»: ситуація на кордоні України під контролем

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    Резніков на засіданні фракції &laquo;слуг&raquo;&nbsp;назвав ситуацію з російськими військовими контрольованою - Резніков заспокоїв «слуг народу»: ситуація на кордоні України під контролем
    Резніков на засіданні фракції «слуг» назвав ситуацію з російськими військовими контрольованою
    фото: glavcom.ua

    Резніков заявив, що ситуація на кордоні з Росією не відрязняється від тієї, що склалася навесні 2021 року

    Міністр оборони Олексій Резніков під час засідання фракції «Слуга народу» назвав ситуацію з російськими військовими біля кордонів України контрольованою. Про це повідомила речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук у Telegram.

    «Міністр оборони України Олексій Резніков на засіданні фракції «Слуга Народу» зазначив, що нинішня ситуація на нашому кордоні з Росією принципово не відрізняється від тої, що склалася навесні минулого року. Наразі напруження відбувається в інформаційному просторі», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що ситуацію повністю контролюють Збройні сили України. Військові спільно з іншими силовими відомствами готові до виконання своїх задач.

    «Ситуація повністю контрольована, а Збройні сили України та інші силові відомства повністю готові до виконання своїх задач. Водночас наша держава отримує серйозну підтримку з боку зарубіжних партнерів», – додала Палійчук.

    Зауважимо, дещо раніше Резніков закликав українців готуватися до оборони держави. Водночас він визнав, що його відомство зіткнулося з проблемами під час розгортання системи національного спротиву.

    Сьогодні стало відомо, що через російську загрозу НАТО відправить війська до Східної Європи. У НАТО запевнили, що реагуватимуть на будь-яке погіршення ситуації з безпекою в регіоні.

    Натомість Польща не планує направляти військових до України.

    Тим часом Велика Британія відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їх сімей у відповідь на «зростаючу загрозу» з боку Росії.

    Зранку 24 січня ЄС зробив заяву щодо евакуації родин дипломатів з України. Наразі Європейський Союз не планує організовувати евакуацію своїх дипломатів з України або їх родин через загрозу наступу з боку Росії.

    Раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

    МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.

    Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

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    Теги: війна військові партія Слуга народу Олексій Резніков
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    Резніков заспокоїв «слуг народу»: ситуація на кордоні України під контролем