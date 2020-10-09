Оприлюднено рейтинг найпопулярніших авто вересня в Україні графіка



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Найпопулярнішою маркою минулого місяця стала Toyota

Серед найдорожчих авто, які купували українці у вересні – Rolls-Royce Wraith, три Bentley Bentayga і по два Bentley FlyingSpur та Continental GT

Впродовж вересня в Україні зареєстрували 7,5 тис. нових автомобілів. Загальна сума витрат на покупку цих авто склала 210 млн доларів США.

Найпопулярнішою маркою минулого місяця стала Toyota. Українці придбали понад 1,3 тис. таких автомобілів на загальну суму 48 млн. доларів без врахування вартості додаткового обладнання. Також у вересні користувались попитом французьке Renault і німецький Volkswagen, – йдеться у рейтингу сайту з продажу автомобілів RST.ua.

Серед моделей у вересні найчастіше реєстрували нові кросовери Toyota RAV4. Крім нього українці часто купували Kia Sportage і Renault Duster.

Минулого місяця зареєстрували 5,9 тис. кросоверів, що складає 78% від загального обсягу авторинку. Доля автомобілів, що обладнані дизельними моторами, склала 35%. Автомобілі ціною від 35 тис. доларів склали 26% ринку.

Серед найдорожчих авто, які купували українці у вересні – Rolls-Royce Wraith, три Bentley Bentayga і по два Bentley FlyingSpur та Continental GT. Також минулого місяця зареєстрували майже 30 кросоверів BMW X7, 80 Audi Q8, 14 Land Rover Range-Rover і 7 Porsche Panamera.

Нагадаємо, впродовж серпня в Україні зареєстрували 7 тис. нових автомобілів, загальна вартість яких склала 210 млн доларів США. Тоді найпопулярнішим брендом був Renault.