В Україні мінлива хмарність та невеликий сніг: погода на 23 січня 2026

На дорогах країни подекуди ожележиця

У п'ятницю, 23 січня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікується невеликий сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, в Україні триватиме подальше послаблення морозу через зміну синоптичної ситуації. Атмосферний тиск і надалі знижуватиметься, холодне сухе повітря арктичного походження з північного сходу поступово відступатиме, натомість поширюватиметься значно тепліше й вологіше повітря з боку Чорного моря та Балкан.

Такі умови зумовлять хмарну погоду, у більшості областей очікується невеликий сніг. Вітер східний, 5–10 м/с.

Температура повітря:

на північному сході країни вночі 10-15° морозу, вдень 5-10° морозу;

на півдні, у Закарпатті та Прикарпатті вночі 2-7° морозу, вдень – від 3° морозу до 2° тепла;

на решті території вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу.

У Київській області та столиці невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу; у Києву вночі 7-9° морозу, вдень 5-7° морозу.

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.