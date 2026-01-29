Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні похмура погода з туманами, мокрим снігом та дощем: прогноз на 29 січня 2026

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні похмура погода з туманами, мокрим снігом та дощем: прогноз на 29 січня 2026
Прогноз погоди на 29 січня
фото: glavcom.ua

На дорогах країни ожеледиця

У четвер, 29 січня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікується невеликий мокрий сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вся територія України перебуватиме в теплому вологому повітрі, що переміщуватиметься до нас переважно з-понад Чорного моря, зумовлюючи похмуру погоду з туманами.

З атмосферними фронтами будуть пов'язані опади у вигляді мокрого снігу та дощу, в західних та північних областях ожеледь. А на дорогах, крім Закарпаття, півдня та південного сходу, все ще слизько.

Температура впродовж доби близька до нуля, на півдні країни – плюсова: вночі 1-6, вдень 5-10 градусів.

В Україні похмура погода з туманами, мокрим снігом та дощем: прогноз на 29 січня 2026 фото 1

У Київській області та столиці невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці туман, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві протягом доби близько 0°.°.

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.

Читайте також:

Теги: погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні прогнозують плюс і опади перед новою хвилею морозів
Синоптики прогнозують відлигу та сильний вітер наприкінці січня
26 сiчня, 14:18
Прогноз погоди на 23 січня
В Україні мінлива хмарність та невеликий сніг: погода на 23 січня 2026
23 сiчня, 06:00
Не всі народні прикмети про погоду є вигадкою, однак орієнтуватися на них не варто, переконує синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха
Чи можна вірити народним прикметам про погоду: відповідь синоптикині
21 сiчня, 08:50
Прогноз погоди на тиждень 19 – 25 січня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 19 – 25 січня 2026 року
18 сiчня, 20:00
Найбільш «м’які» дні можуть бути ближче до кінця тижня
Морози посиляться чи ослабнуть? Синоптичні сервіси показали, чого чекати Україні наступного тижня
18 сiчня, 09:22
У Києві хмарно з проясненнями
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59
Циклон «Френсіс» паралізував головний аеропорт Москви
Циклон «Френсіс» паралізував головний аеропорт Москви
10 сiчня, 06:26
Майже −15 °С: названо найхолоднішу точку Київщини у перший день 2026 року
Майже −15 °С: названо найхолоднішу точку Київщини у перший день 2026 року
1 сiчня, 09:58
Прогноз погоди на 30 грудня
В Україні сніжитиме: погода на 30 грудня 2025
30 грудня, 2025, 06:06

Суспільство

В Україні похмура погода з туманами, мокрим снігом та дощем: прогноз на 29 січня 2026
В Україні похмура погода з туманами, мокрим снігом та дощем: прогноз на 29 січня 2026
Уряд призначив нову наглядову раду «Енергоатома»: оголошено склад і перші завдання
Уряд призначив нову наглядову раду «Енергоатома»: оголошено склад і перші завдання
Шмигаль: Україна отримала сотні генераторів від партнерів, ще понад 500 у дорозі
Шмигаль: Україна отримала сотні генераторів від партнерів, ще понад 500 у дорозі
У Житомирі дівчина влаштувала льодове шоу просто посеред вулиці (відео)
У Житомирі дівчина влаштувала льодове шоу просто посеред вулиці (відео)
29 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
29 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Колишній військовополонений не зміг виїхати за кордон: деталі інциденту
Колишній військовополонений не зміг виїхати за кордон: деталі інциденту

Новини

Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Вчора, 10:00
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Вчора, 09:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua