В Україні похмура погода з туманами, мокрим снігом та дощем: прогноз на 29 січня 2026

На дорогах країни ожеледиця

У четвер, 29 січня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікується невеликий мокрий сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вся територія України перебуватиме в теплому вологому повітрі, що переміщуватиметься до нас переважно з-понад Чорного моря, зумовлюючи похмуру погоду з туманами.

З атмосферними фронтами будуть пов'язані опади у вигляді мокрого снігу та дощу, в західних та північних областях ожеледь. А на дорогах, крім Закарпаття, півдня та південного сходу, все ще слизько.

Температура впродовж доби близька до нуля, на півдні країни – плюсова: вночі 1-6, вдень 5-10 градусів.

У Київській області та столиці невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці туман, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві протягом доби близько 0°.°.

