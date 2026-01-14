Замерз автомобіль? Дієві поради для водіїв

Екстремальне зниження температури, яке спостерігається в Україні в середині січня 2026 року, перетворило ранкові виїзди водіїв на справжній квест.

Як швидко та ефективно приборкати кригу та зберегти автомобіль у робочому стані? Актуальне питання для багатьох українців у час, коли стовпчики термометрів опускаються нижче -15°C. Неправильні дії можуть призвести до тріщин на склі або пошкодження лакофарбового покриття. «Главком» зібрав найдієвіші поради для власників автомобілів.

Алгоритм запуску: правильний обігрів салону

Першим кроком після запуску двигуна має бути ввімкнення пічки, проте робити це треба обережно.

Поступовість: Направляйте повітря на лобове скло, встановлюючи теплу, а не гарячу температуру. Різкий перепад – це потужний стрес для скла, що може спричинити мікротріщини.

Кондиціонер: Ввімкніть його разом із обігрівом – він осушить повітря та прискорить процес танення.

Інструменти та хімія: що обрати – скребок чи деайсер

Використання пластикового скребка – це класика, але вона потребує обережності. Починайте з країв і уникайте металевих предметів чи банківських карток, які залишають мікроподряпини. Найшвидшим сучасним методом є деайсери (хімічні розморожувачі). Вони розчиняють лід за 10–30 секунд, не пошкоджуючи гумові ущільнювачі. Такий розчин потрібно рівномірно розпилити на обмерзлу поверхню, зачекати кілька секунд та знімати залишки льоду скребком або двірниками.

Народні методи та «домашня лабораторія»

Якщо спецзасоби закінчилися, допоможе спиртовий розчин. Змішайте 2 частини спирту з 1 частиною води та додайте краплю мийного засобу. Спирт має високу здатність знижувати температуру замерзання, тому лід почне танути миттєво.

Важливо: Використання теплої води (30-40°C) можливе лише в крайніх випадках. Категорично заборонено лити окріп – скло трісне миттєво.

Замки та двері: як потрапити всередину

Якщо двері примерзли, не тягніть їх силою. Спробуйте злегка притиснути їх по периметру – часто це руйнує крижану кірку. Для замків використовуйте лише спеціальні рідкі розморожувачі. Щоб попередити проблему, заздалегідь обробіть гумові ущільнювачі силіконовим спреєм.

Чого категорично не можна робити

Не шкребти метал по склу: Це знищує захисний шар.

Не вмикати двірники «на суху»: Це створює потужне навантаження на моторчик і псує гуму.

Не використовувати окріп: Це найкоротший шлях до автосервісу для заміни лобового скла.

Як відомо, 14 січня, в Україні хмарно з проясненнями, без істотних опадів.