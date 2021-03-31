В Україні від коронавірусу померла ще одна двомісячна дитина

Медики констатують, що діти стали частіше і важче хворіти на ковід

Дитина мала супутню патологію – вроджені вади серця

За останні три дні в Харківській області померла вже друга дитина з Covid-19. У неї також були вроджені захворювання. Про це йдеться в повідомленні Харківського обласного лабораторного центру МОЗ України.

Повідомляється, що особливістю третьої хвилі стало є збільшення питомої ваги дітей серед захворілих до 7,7% проти 3,0% у січні. При цьому перебіг хвороби у дітей став більш важким. В області зафіксували вже два летальні випадки.

«Дитина 2 місяців з Бахмута Донецької області мала супутню патологію – вроджені вади серця, перебувала в нашій області на стаціонарному лікуванні», – йдеться в повідомленні.

За березень в області захворіли 1 334 дитини. За віком – більшість учні загальноосвітніх закладів, дошкільнята становлять 38,9%, та троє немовлят, народжених від хворих матерів.

Раніше в Харкові помер 11-річний школяр з Нововодолазького району, який понад 2 тижні перебував у реанімації та був вражений ще одним небезпечним збудником – герпесвірусом.

До цього померла двомісячна дитина з Covid-19 в Маріуполі Донецької області. Всього за час пандемії від коронавірусу померло 20 дітей.

Нещодавно на Вінниччині від ускладнень пневмонії померла дитина, яку рік тому врятували від коронавірусу. Минулого року до цієї лікарні привезли наймолодшого в Україні пацієнта із коронавірусом. 13 хвилин лікарі запускали серце маленького Павлика. Лікарі згадували, як минулого року завзято рятували Павлика від смерті. За станом Павлика по змінах безперервно чергували 12 лікарів. Відпочивали після зміни медпрацівники – в сусідньому окремому приміщенні. Тоді його врятували.