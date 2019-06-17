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    Політика

    Вибори-2019: ЦВК зареєструвала перший партійний список

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    Вибори-2019: ЦВК зареєструвала перший партійний список

    Першою партією, яка зареєструвала свій список, стала «Громадянська позиція»

    Центральна виборча комісія зареєструвала перший список кандидатів у народні депутати України від політичної партії. Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

    На засіданні 17 червня комісія зареєструвала 164 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії «Громадянська позиція», в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

    Також ЦВК зареєструвала 100 кандидатів, які балотуються в загальнонаціональному виборчому окрузі.

    Раніше повідомлялося, що лише друк бюлетенів для проведення дострокових парламентських виборів коштуватиме 282 млн грн.

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