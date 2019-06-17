Вибори-2019: ЦВК зареєструвала перший партійний список
Першою партією, яка зареєструвала свій список, стала «Громадянська позиція»
Центральна виборча комісія зареєструвала перший список кандидатів у народні депутати України від політичної партії. Про це повідомляє пресслужба ЦВК.
На засіданні 17 червня комісія зареєструвала 164 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії «Громадянська позиція», в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.
Також ЦВК зареєструвала 100 кандидатів, які балотуються в загальнонаціональному виборчому окрузі.
Раніше повідомлялося, що лише друк бюлетенів для проведення дострокових парламентських виборів коштуватиме 282 млн грн.