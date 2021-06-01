Зі складу столичного підприємства підпільно збували алкогольні напої (фото)
Вартість вилучених алкогольних напоїв становить понад 1,38 млн грн
Співробітники Головного управління Державної фіскальної служби у Києві виявили реалізацію алкогольної продукції без дозвільних документів.
Реалізація алкогольних напоїв здійснювалась зі складського приміщення одного із підприємств, повідомляє пресслужба ДФС.
За результатами санкціонованих обшуків виявлено алкогольні напої: вино та шампанське в широкому асортименті, декілька сортів пива та сидру.
Лікеро-горілчані вироби в загальній кількості 570 кег та майже 1200 пляшок загальним об’ємом близько 19 тис. л вилучені протоколом про адміністративне правопорушення.
Орієнтовна загальна вартість алкогольних напоїв становить понад 1,38 млн грн.
Як повідомлялося, нещодавно співробітники ГУ ДФС у Київській області виявили нафтобазу з необлікованим пальним.