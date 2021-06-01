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    Зі складу столичного підприємства підпільно збували алкогольні напої (фото)

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    Вилучено майже 19 тис. л алкогольної продукції - Зі складу столичного підприємства підпільно збували алкогольні напої (фото)
    Вилучено майже 19 тис. л алкогольної продукції
    Фото: ДФС

    Вартість вилучених алкогольних напоїв становить понад 1,38 млн грн

    Співробітники Головного управління Державної фіскальної служби у Києві виявили реалізацію алкогольної продукції без дозвільних документів.

    Реалізація алкогольних напоїв здійснювалась зі складського приміщення одного із підприємств, повідомляє пресслужба ДФС.

    За результатами санкціонованих обшуків виявлено алкогольні напої: вино та шампанське в широкому асортименті, декілька сортів пива та сидру.

    Лікеро-горілчані вироби в загальній кількості 570 кег та майже 1200 пляшок загальним об’ємом близько 19 тис. л вилучені протоколом про адміністративне правопорушення.

    Орієнтовна загальна вартість алкогольних напоїв становить понад 1,38 млн грн.

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    Зі складу столичного підприємства підпільно збували алкогольні напої (фото)
    Зі складу столичного підприємства підпільно збували алкогольні напої (фото)
    Зі складу столичного підприємства підпільно збували алкогольні напої (фото)
    Зі складу столичного підприємства підпільно збували алкогольні напої (фото)

    Як повідомлялося, нещодавно співробітники ГУ ДФС у Київській області виявили нафтобазу з необлікованим пальним.

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    Теги: обшук ДФС Київ алкоголь
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    Зі складу столичного підприємства підпільно збували алкогольні напої (фото)