Зі складу столичного підприємства підпільно збували алкогольні напої (фото)

Вартість вилучених алкогольних напоїв становить понад 1,38 млн грн

Співробітники Головного управління Державної фіскальної служби у Києві виявили реалізацію алкогольної продукції без дозвільних документів.

Реалізація алкогольних напоїв здійснювалась зі складського приміщення одного із підприємств, повідомляє пресслужба ДФС.

За результатами санкціонованих обшуків виявлено алкогольні напої: вино та шампанське в широкому асортименті, декілька сортів пива та сидру.

Лікеро-горілчані вироби в загальній кількості 570 кег та майже 1200 пляшок загальним об’ємом близько 19 тис. л вилучені протоколом про адміністративне правопорушення.

Орієнтовна загальна вартість алкогольних напоїв становить понад 1,38 млн грн.

Як повідомлялося, нещодавно співробітники ГУ ДФС у Київській області виявили нафтобазу з необлікованим пальним.

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