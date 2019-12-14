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    Події в Україні

    Російські літаки вступили в «бій» над окупованим Кримом

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    Російські літаки вступили в «бій» над окупованим Кримом
    Фото: ТАСС

    Пілоти відпрацювали взаємодію з зенітно-ракетними і радіотехнічними підрозділами

    Росія провела в окупованому Криму військові навчання, під час яких було відпрацьовано перехоплення літаків умовного противника.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    «За задумом навчань, ланки чергових літаків Су-27СМ і Су-30м2 підняли по тривозі і направили на перехоплення військових літаків умовного противника, які порушили повітряний кордон Російської Федерації. Під час повітряного бою і умовного застосування ракетного і стрілецько-гарматного озброєння порушники повітряного кордону були знищені», – повідомила прес-служба Чорноморського флоту Росії.

    За інформацією російських військових, пілоти відпрацювали взаємодію з зенітно-ракетними і радіотехнічними підрозділами, питання аеронавігації, пілотування за заданим маршрутом і уникнення засобів ураження умовного противника.

    Повідомляється, що в ролі противника виступили літаки зі складу іншого авіаційного підрозділу, дислокованого на військових аеродромах Криму. За інформацією відомства, всього у навчаннях взяли участь близько десяти військових літаків.

    Нагадаємо, у фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» у СІЗО стався серцевий напад.

    Як повідомлялося, у ЄС констатували погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму.

    Росія військові навчання кордон озброєння окупація
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